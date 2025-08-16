Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Езда по обочине в дождь
Алина Семёнова Опубликована вчера в 23:04

Как один штраф за сплошную может увеличить стоимость ОСАГО на 20%

Камеры фиксируют пересечение сплошной линии — как избежать штрафа

Каждый водитель знает: сплошная линия разметки — не просто полоса на асфальте. Она запрещает перестроение и выезд на встречную полосу, чтобы избежать аварий. Но что грозит, если пересечь сплошную в попутном направлении?

Штраф или лишение прав?

Если выехать на встречку через сплошную, можно лишиться прав на 4-6 месяцев или получить крупный штраф. Но если речь о сплошной линии между попутными полосами или обочиной, наказание мягче:

  • 1500 рублей — если водитель продолжил движение, а не остановился вынужденно.
  • 500 рублей — за пересечение разметки, разделяющей прямую полосу и съезд (например, на эстакадах или развязках).

Кто следит за нарушением?

Патрульные редко обращают внимание на такие проступки, но в крупных городах за этим строго следят камеры. Даже несколько нарушений за день гарантированно приведут к штрафам — по одному за каждый случай.

Хотя штрафы кажутся небольшими, они влияют на стоимость ОСАГО: чем больше нарушений в году, тем дороже страховка. Особенно осторожным стоит быть на скоростных трассах, где сплошные линии отделяют опасные участки — въезды в тоннели или на мосты.

Совет: планируйте перестроение заранее, чтобы не попасть на лишние траты.

