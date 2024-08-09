Секреты соления мяса, которые помогут сделать идеальное блюдо в любом виде

Тема правильного введения соли при приготовлении мяса вызывает множество споров среди кулинаров, так как ошибка может привести к тому, что блюдо получится либо сухим, либо пресным.
Делимся рекомендациями по правильному солению мяса в зависимости от способа его приготовления:
- При варке оптимально добавлять половину маленькой ложки соли на каждый литр воды сразу после закипания и удаления пены, что гарантирует идеальный результат.
- При жарке важно солить либо за час до приготовления вместе с маринадом, либо непосредственно перед подачей, но после этого подождать 5-10 минут перед употреблением.
Эти советы помогут избежать кулинарных неудач и приготовить мясо с насыщенным вкусом.
Фото: pixnio.com/Jon Sullivan
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