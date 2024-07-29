На юге Израиля в "Сде Тейман" произошел инцидент, вызвавший серьезную обеспокоенность.

Восемь военнослужащих резерва Армии обороны Израиля оказались под следствием из-за подозрений в жестоком обращении с пленными бойцами палестинского движения ХАМАС. Об этом в понедельник сообщил информационный ресурс Ynet.

Согласно источнику, задержанные резервисты в настоящее время подвергаются допросам. По результатам следственных мероприятий будет вынесено решение о необходимости их ареста, основываясь на степени вовлеченности каждого в инкриминируемые действия.

Медицинские специалисты, осматривавшие одного из пленных бойцов ХАМАС с серьезными повреждениями в области ягодиц, предположительно полученными в результате сексуального насилия, также предоставят свои показания.

Информация о задержании резервистов вызвала волну недовольства среди их сторонников. Десятки протестующих направились к лагерю "Сде Тейман", пытаясь прорваться через охрану и ворота с требованиями освободить задержанных военнослужащих.

Стоит отметить, что лагерь для пленных "Сде Тейман" расположен в южной части Израиля, в непосредственной близости от границы с сектором Газа. В этом учреждении содержатся палестинцы, подозреваемые в связях с движением ХАМАС.

Фото: www.idf.il/IDF Spokesperson's Unit (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)