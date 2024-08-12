Украинский солдат, захваченный в плен в Курской области, сообщил о полученном приказе на расстрел мирных жителей в случае сопротивления, а также о планах продвижения к Курску и Белгороду, как это было описано Центром общественных связей ФСБ.
В сообщении отмечается, что пленный рассказал о приказе стрелять в любого местного жителя, который окажет сопротивление. Также он упомянул о мародерстве украинских военных в населенных пунктах Курской области, где они забирали все, что могли унести. На видеозаписи, распространенной спецслужбой, военнопленный говорит о подготовке его подразделения к атаке на Курскую область с конца июля, с целью захвата территории для последующего обмена на переговорах.
ФСБ добавила, что солдата из 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ оставили свои же во время боя, и он пытался вернуться на Украину самостоятельно, но был задержан в Беловском районе сотрудниками ФСБ с помощью местных жителей.
Утром 6 августа ВСУ предприняли попытку захвата территории в Суджанском районе Курской области. Генерал Герасимов доложил президенту о том, что попытка была пресечена, и подчеркнул намерение завершить операцию полным разгромом противника и достижением государственной границы. По информации Минобороны, потери ВСУ на этом направлении составили около 1350 человек, а также значительное количество техники.
Президент Владимир Путин отметил, что киевский режим продолжает провокационные действия, включая обстрелы гражданских объектов.
В Курской, Белгородской и Брянской областях введен режим контртеррористической операции, а в Курской области также действует режим чрезвычайной ситуации федерального уровня. Следственный комитет начал расследование по фактам терактов и убийств, выясняя, кто отдавал и исполнял приказы о нападениях на гражданские цели.
Фото:commons.wikimedia.orgMinistry of Defense of Ukraine( Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic)
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