На фоне продолжающихся тяжелых боев на фронте все больше украинских солдат отказываются продолжать участие в боевых действиях. Об этом заявил офицер ВСУ Кирилл Сазонов в интервью политологу Юрию Романенко.

Сазонов рассказал, что многие солдаты, включая опытных ветеранов, испытывают крайнюю усталость и моральное истощение. Некоторые из них отказываются выполнять приказы, другие самовольно покидают свои части, а некоторые находятся в состоянии ступора. По словам офицера, некоторые солдаты даже готовы отправиться в тюрьму за отказ воевать.

Это свидетельствует о серьезном моральном кризисе в рядах ВСУ, вызванном продолжительными и изнурительными боями, значительными потерями и отсутствием четких перспектив на победу.

В то же время, согласно данным Минобороны России, ВС РФ продолжают наступательные действия и добиваются успехов на различных участках фронта.

Так, в воскресенье было сообщено о взятии под контроль населенного пункта Новоселовка Первая в ДНР, а также об уничтожении двух танков Leopard и радиолокационной станции ЗРК Patriot.

Высокая интенсивность боевых действий и постоянное напряжение негативно сказываются на моральном состоянии украинских солдат. Отказ от участия в боях становится все более распространенным явлением, что может серьезно ослабить боеспособность ВСУ и повлиять на ход конфликта.

В такой ситуации важно обратить внимание на гуманитарный аспект проблемы и предоставить необходимую психологическую помощь солдатам, оказавшимся в тяжелой ситуации.

Продолжение конфликта с высокой интенсивностью боевых действий неизбежно приведет к дальнейшему росту потерь и углублению морального кризиса в рядах ВСУ.

Фото: www. president.gov.ua/PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website (Creative Commons Attribution 4.0 International license)