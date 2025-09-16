Solaris HS ушёл со сцены: дилеры остались без культового седана, но ему нашли замену

На российском автомобильном рынке произошло заметное событие: дилеры перестали получать седаны Solaris HS, известные ранее как Hyundai Solaris. Этот факт говорит о том, что выпуск модели на предприятии "Автомобильный завод АГР" в Санкт-Петербурге подошёл к концу. Об этом сообщает "Автостат", ссылаясь на слова директора розничных продаж АГ "Авилон" Ильи Петрова.

"По нашим данным, возобновление производства модели HS не планируется. Вместо нее компания предлагает современный и более технологичный седан Solaris KRS, который выступает достойной альтернативой прежней модели", — сказал директор розничных продаж АГ "Авилон" Илья Петров.

Последняя партия и распродажа

По словам представителя "Авилон", последняя поставка Solaris HS в дилерскую сеть состоялась ещё в начале 2025 года. С тех пор весь запас машин был распродан. Фактически сегодня приобрести новый автомобиль этой модели в салонах уже невозможно. При этом ещё недавно именно HS стал символом возобновления работы завода, ранее принадлежавшего Hyundai.

Причины ухода модели

Слухи о том, что выпуск седана подходит к завершению, появились ещё в июле. Продажи во втором квартале 2025 года упали почти вдвое по сравнению с первым: 841 автомобиль против 1,6 тысячи ранее. Эксперты считают, что ключевая причина остановки заключается в исчерпании запасов машинокомплектов, завезённых ещё до 2022 года. Именно на их основе и удалось перезапустить производство HS после простоя завода.

Место Solaris HS займёт новая модель

Ставка теперь сделана на седан Solaris KRS. Модель ранее была известна как Kia Rio и адаптирована под текущие условия производства. По информации СМИ, только за второй квартал 2025 года россияне приобрели около 2 тысяч таких машин. Важно, что все они были собраны уже в 2025 году, что подтверждает стабильность поставок и постепенную замену старого HS на новую разработку.

Символическая роль HS

Примечательно, что именно Solaris HS стал первой моделью, выпущенной после возобновления работы предприятия. Для рынка это имело особое значение: возвращение бренда символизировало надежду на оживление отечественного автопрома в условиях сложной внешнеэкономической ситуации. Однако жизненный цикл модели оказался ограниченным — фактически HS прожил лишь несколько лет в обновлённом статусе.

Что ждёт покупателей

Смена модельного ряда для потребителей означает более широкий выбор актуальных машин. KRS позиционируется как современный автомобиль с улучшенной технической базой и расширенным функционалом, что делает его привлекательным вариантом для тех, кто ранее ориентировался на HS. При этом эксперты уверены: спрос на бюджетные седаны в России сохранится, а значит, у новой модели есть все шансы занять лидирующие позиции.