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В ИПГ сообщили о двух солнечных вспышках высшего класса X
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Солнце разразилось канонадой мощных взрывов: они могут стать привычным явлением

В ИПГ сообщили о двух солнечных вспышках высшего класса X

Две мощные вспышки произошли на Солнце в понедельник, сообщили в Институте прикладной геофизики имени академика Е. К. Фёдорова.

  • В 16.40 мск — вспышка Х1.7 продолжительностью 30 минут.
  • В 18.27 мск — вспышка X1.1 продолжительностью 14 минут.

Первая сопровождалась всплеском радиоизлучения II спектрального типа (V=171 км/сек). Спустя более часа потоки протонов от неё вторглись в околоземное космическое пространство.

"Непрерывная канонада из вспышек М класса (четвёртый уровень по пятибалльной шкале) всё-таки привела к началу взрывов высшего пятого уровня. Сразу два подряд таких события сегодня произошло на Солнце", — прокомментировали в Лаборатории солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

Обе вспышки были видны и в оптическом, и в рентгеновском диапазонах на разных краях солнечного диска: одна скрывается за горизонтом, вторая — наоборот, поворачивается к нам. По прогнозам учёных, в среду бурлящий участок достигнет положения, откуда Земля может быть задета сначала облаками плазмы, а примерно с пятницы–в субботу — ещё и быстрыми частицами.

"В целом Солнце, судя по всему, постепенно выходит на непрерывный режим активности", — отметили учёные.

Они не исключили, что в ближайшие месяцы вспышки высшего класса X могут стать "привычным еженедельным фоном".

Фото: NASA's Goddard Space Flight Center/SDO

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