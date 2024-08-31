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NASA: учёные поняли природу быстрого солнечного ветра благодаря двум зондам
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Одно совпадение помогло раскрыть загадку солнечного ветра, над которой учёные бились полвека

NASA: учёные поняли природу быстрого солнечного ветра благодаря двум зондам

Быстрый солнечный ветер разгоняют завихрения магнитного поля Солнца, убедились учёные. Статья об открытии вышла Science 30 августа, сообщила NASA в пятницу.

Над загадкой ускоряющихся вдали от Солнца потоков плазмы наука ломала голову с 1960-х.

"Наше исследование рассматривает огромный открытый вопрос о том, как заряжается солнечный ветер, и помогает нам понять, как Солнце влияет на окружающую среду и, в конечном счете, на Землю", — сказала Йейми Ривера из Смитсоновской астрофизической обсерватории, руководившая исследованием.

Ранее зонд Parker Solar Probe от NASA обнаружил, что эти магнитные завихрения распространены во всём солнечном ветре. Но у учёных не было уверенности, что они выделяют достаточно энергии для формирования волн.

"Около трёх лет назад я выступал с докладом о том, насколько увлекательны эти волны. В конце встал профессор астрономии и сказал: "Это здорово, но имеют ли они на самом деле значение?" — вспомнил астрофизик Майк Стивенс из Центра астрофизики.

Получить доказательства помогло случайное совпадение. В феврале 2022 года Parker Solar Probe и Solar Orbiter Европейского космического агентства измерили один и тот же сгусток солнечного ветра с разницей в два дня.

"Мы изначально не осознавали, что Parker и Solar Orbiter измеряют одно и то же. Parker увидел эту более медленную плазму около Солнца, которая была полна обратных волн, а затем Solar Orbiter зафиксировал быстрый поток, который получил тепло и с очень небольшой волновой активностью", — рассказал астрофизик Сэмюэл Бэдман из Центра астрофизики.

"Когда мы связали эти два явления, это был настоящий момент озарения", — признался он.

Таким образом, учёные убедились, что в предсказанных в 1942 году альвеновских волнах достаточно энергии для нагрева и ускорения солнечного ветра по мере удаления от светила.

"Потребовалось более полувека, чтобы подтвердить, что ускорение и нагрев альвеновских волн являются важными процессами, и они происходят примерно так, как мы думаем", — прокомментировал почётный профессор Массачусетского технологического института Джон Белчер.

Фото: NASA/Johns Hopkins APL/Ben Smith

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