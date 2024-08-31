Одно совпадение помогло раскрыть загадку солнечного ветра, над которой учёные бились полвека

Быстрый солнечный ветер разгоняют завихрения магнитного поля Солнца, убедились учёные. Статья об открытии вышла Science 30 августа, сообщила NASA в пятницу.

Над загадкой ускоряющихся вдали от Солнца потоков плазмы наука ломала голову с 1960-х.

"Наше исследование рассматривает огромный открытый вопрос о том, как заряжается солнечный ветер, и помогает нам понять, как Солнце влияет на окружающую среду и, в конечном счете, на Землю", — сказала Йейми Ривера из Смитсоновской астрофизической обсерватории, руководившая исследованием.

Ранее зонд Parker Solar Probe от NASA обнаружил, что эти магнитные завихрения распространены во всём солнечном ветре. Но у учёных не было уверенности, что они выделяют достаточно энергии для формирования волн.

"Около трёх лет назад я выступал с докладом о том, насколько увлекательны эти волны. В конце встал профессор астрономии и сказал: "Это здорово, но имеют ли они на самом деле значение?" — вспомнил астрофизик Майк Стивенс из Центра астрофизики.

Получить доказательства помогло случайное совпадение. В феврале 2022 года Parker Solar Probe и Solar Orbiter Европейского космического агентства измерили один и тот же сгусток солнечного ветра с разницей в два дня.

"Мы изначально не осознавали, что Parker и Solar Orbiter измеряют одно и то же. Parker увидел эту более медленную плазму около Солнца, которая была полна обратных волн, а затем Solar Orbiter зафиксировал быстрый поток, который получил тепло и с очень небольшой волновой активностью", — рассказал астрофизик Сэмюэл Бэдман из Центра астрофизики.

"Когда мы связали эти два явления, это был настоящий момент озарения", — признался он.

Таким образом, учёные убедились, что в предсказанных в 1942 году альвеновских волнах достаточно энергии для нагрева и ускорения солнечного ветра по мере удаления от светила.

"Потребовалось более полувека, чтобы подтвердить, что ускорение и нагрев альвеновских волн являются важными процессами, и они происходят примерно так, как мы думаем", — прокомментировал почётный профессор Массачусетского технологического института Джон Белчер.