Солнечная активность нарастает: зафиксированы вспышки класса М

В пятницу на Солнце были зафиксированы девять мощных вспышек класса М, о чем сообщили в Институте прикладной геофизики (ФГБУ "ИПГ").

Первая вспышка с индексом М3.5, продолжавшаяся 14 минут, произошла в 06:41 по московскому времени, а последняя, с индексом М5.1, была зарегистрирована в 23:12 того же дня. Помимо этого, в течение дня наблюдались еще семь вспышек класса М, среди которых М1.0, М1.2, М3.4, а также две вспышки М1.1 и две вспышки М1.7. Уровень влияния этих солнечных вспышек на ионосферу Земли был оценен на уровне R1, что является минимальным значением по пятибалльной шкале, где R5 означает экстремальное воздействие, сообщает ТАСС.

Солнечные вспышки классифицируются по мощности рентгеновского излучения на пять классов: A, B, C, M и X, где A0.0 соответствует мощности в 10 нановатт на квадратный метр на орбите Земли, а при переходе к следующему классу мощность увеличивается в десять раз. Обычно такие вспышки сопровождаются выбросами солнечной плазмы, которая, достигая Земли, может провоцировать магнитные бури, что может оказать влияние на спутниковую связь и навигационные системы.

Со́лнце (астр. ☉) — одна из звёзд нашей Галактики (Млечный Путь) и единственная звезда Солнечной системы.

Фото: NASA/Solar Dynamics Observatory