Стало известно, когда Землю накроет выброс от последней мощной вспышки на Солнце

В ИПГ спрогнозировали магнитную бурю на 17-18 августа

Магнитная буря из-за вчерашней мощной вспышки на Солнце ожидается 17-18 августа, сообщили в Институте прикладной геофизики имени академика Е. В. Фёдорова в четверг.

Вспышка высшего класса X1.1 зафиксирована в 09:40 мск 14 августа. Её отличало необычное расположение — по данным лаборатории солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, она направлена точно на Землю.

Поначалу было неясно, насколько мощным корональным выбросом массы (КВМ) сопровождалось событие. Теперь его параметры удалось уточнить.

"Вспышка сопровождалась всплесками радиоизлучения II (V=516 км/сек), IV спектрального типов и выбросом корональной массы, направленным в сторону Земли".

"Возмущение геомагнитного поля от КВМ ожидается 17-18 августа", — резюмировали гелиофизики.