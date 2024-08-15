Стало известно, когда Землю накроет выброс от последней мощной вспышки на Солнце

Магнитная буря из-за вчерашней мощной вспышки на Солнце ожидается 17-18 августа, сообщили в Институте прикладной геофизики имени академика Е. В. Фёдорова в четверг.
Вспышка высшего класса X1.1 зафиксирована в 09:40 мск 14 августа. Её отличало необычное расположение — по данным лаборатории солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, она направлена точно на Землю.
Поначалу было неясно, насколько мощным корональным выбросом массы (КВМ) сопровождалось событие. Теперь его параметры удалось уточнить.
"Вспышка сопровождалась всплесками радиоизлучения II (V=516 км/сек), IV спектрального типов и выбросом корональной массы, направленным в сторону Земли".
"Возмущение геомагнитного поля от КВМ ожидается 17-18 августа", — резюмировали гелиофизики.
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