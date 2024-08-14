Новая мощная вспышка на Солнце направлена прямо к Земле

На Солнце произошла очередная мощная вспышка, сообщили в Институте прикладной геофизики им. академика Е. К. Фёдорова в среду.

"14 августа в 09:40 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3784 (N13E04) зарегистрирована вспышка X1.1 продолжительностью 58 минут", — уточняется в сводке ИПГ.

Событие может быть потенциально опасным для Земли, предупредили в лаборатории солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

"Взрыв произошёл в северном полушарии Солнца, что довольно необычно для текущего солнечного цикла, в котором почти вся активность до этого времени была сосредоточена к югу от экватора. Центр взрыва, область с номером 3784, находится в данный момент точно на линии Солнце — Земля (отклонение всего 2 градуса), то есть по сути в центре видимого солнечного диска, откуда воздействие на Землю, в случае выбросов массы, является неизбежным и происходит с максимальной эффективностью", — объяснили там.

При этом достоверно прогнозировать магнитную бурю пока не представляется возможным, потому что корональный выброс массы, если он был, не успел отойти на достаточное для наблюдения расстояние от Солнца.

На данный момент геомагнитная обстановка остаётся умеренно стабильной, заключили в лаборатории.