Всё дело в переполюсовке: как циклы солнечной активности провоцируют войны, революции и эпидемии

Всплески солнечной активности могут служить одной из причин социально-экономических и геополитических потрясений, заявил старший научный сотрудник отдела звёздной астрофизики МГУ им. М. В. Ломоносова (Государственного астрономического института имени П. К. Штернберга) кандидат физико-математических наук Марат Абубекеров.

Он рассказал NewsInfo.Ru, что одним из первых идею взаимосвязи солнечной активности и катаклизмов на Земле выдвинул Александр Чижевский, и она была воспринята скептически. Но знаменитый советский учёный доказал свою правоту цифрами и фактами. "Он провёл лонгитюдные исследования, и у него очень чётко легли на годы солнечной активности все кризисные годы: революции, войны, прочие кризисы", — пояснил собеседник издания.

По его словам, каждые 11 лет на Солнце происходит переполюсовка — меняется полярность магнитного поля.

"Когда объявляют войну или какие-то проводят политические акции — на Солнце не ориентируются. Просто-напросто Солнце влияет таким образом, что именно оно побуждает жажду перемен или какие-то всплески агрессии. И Чижевский сказал, что они коррелируют с переполюсовкой Солнца, с годами солнечной активности", — рассказал астрофизик.

"Это не только войны — известно, что количество всяких инфарктов, инсультов, количество вспышек эпидемий тоже коррелирует с солнечной активностью. Это врачи все знают, кардиологи, что в годы солнечной активности количество инфарктов возрастает в три раза", — добавил он.

Учение Чижевского — на грани науки, признал Абубекеров. "Но, тем не менее, вот эти лонгитюдные исследования подтвердили, а факт — вещь упрямая, что сделаешь", — заключил он.