Солнечная вспышка
Главная / Наука
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 1:16

Огромная дыра в короне Солнца открыла портал для потоков, которые скоро долетят до нас

NASA зафиксировала корональную дыру на Солнце в форме бабочки размером 300 тысяч км

На поверхности Солнца вновь зафиксировано редкое и зрелищное явление. В его короне образовалась огромная дыра в форме бабочки, простирающаяся почти на 300 тысяч километров. Для наглядности: в этот "разрез" легко поместилось бы более двух десятков планет, сопоставимых с Землёй.

Что такое корональные дыры

Подобные области в солнечной атмосфере называются корональными дырами. Они формируются там, где магнитные поля раскрываются, позволяя потокам солнечного ветра устремляться наружу. На снимках Обсерватории солнечной динамики NASA (SDO), которая наблюдала это явление с 8 по 11 число, такие зоны выглядят тёмными из-за отсутствия горячей плазмы.

Когда ветер достигнет Земли

По информации Spaceweather. com, солнечный поток от "гигантской бабочки" может достичь Земли 14 числа. Ожидается, что он вызовет геомагнитные бури уровня G1-G2. Такие явления считаются слабыми или умеренными по шкале, где максимальное значение — G5. Учёные отмечают: именно вблизи равноденствий вероятность подобных бурь заметно выше.

Почему равноденствия усиливают штормы

Равноденствие происходит дважды в году — в марте и сентябре. В это время земная ось выстраивается особым образом относительно орбиты, что усиливает взаимодействие магнитных полей планеты и Солнца.

Этот эффект известен как "эффект Рассела-Макферрона", открытый в 1973 году. Историческая статистика подтверждает: с 1932 по 2014 годы число бурь в дни равноденствий было вдвое выше, чем в периоды солнцестояний. В 2025 году осеннее равноденствие придётся на 22 сентября.

Возможные последствия

Даже слабые геомагнитные бури могут отражаться на работе систем связи, электрических сетей и спутников. При особо мощных всплесках возможны перебои в энергоснабжении и сбои на орбите. Но есть и красивая сторона: в небе появляются северные и южные сияния — один из самых завораживающих эффектов космической погоды.

Видео и предыдущее извержение

Феноменальные кадры, сделанные телескопами, позволяют увидеть Солнце во всей его мощи. К примеру, 22 февраля 2022 года на поверхности светила возник гигантский протуберанец, завершившийся корональным выбросом массы — колоссальным выбросом плазмы в космос. Этот эпизод стал одним из самых зрелищных астрономических событий последних лет.

