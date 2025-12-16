Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Солнце в космосе
Солнце в космосе
Ирина Соколова Опубликована сегодня в 22:20

Солнце сыграло на опережение: магнитная буря может начаться раньше прогноза

Скорость солнечного ветра ускорила начало магнитной бури на Земле — ИКИ РАН

Рост солнечной активности вновь оказался менее предсказуемым, чем ожидали специалисты. Магнитная буря, которую прогнозировали на определённые даты, может начаться раньше из-за резкого изменения параметров солнечного ветра. Об этом сообщили учёные Института космических исследований РАН.

Неожиданное ускорение солнечного ветра

По данным специалистов, ключевым фактором стал быстрый рост скорости солнечного ветра, зафиксированный в последние часы. Он оказался выше и динамичнее, чем показывали предварительные модели, что сразу повлияло на пересмотр сроков геомагнитных возмущений.

"Довольно быстро и отчасти неожиданно растет скорость солнечного ветра", — сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Учёные отмечают, что подобные скачки скорости существенно повышают вероятность более раннего начала магнитной бури. Именно скорость потока заряженных частиц во многом определяет, как быстро возмущения достигают магнитосферы Земли.

Роль корональной дыры

Причиной ускорения солнечного ветра стала обширная корональная дыра на Солнце. По расчётам специалистов, она оказалась в зоне воздействия на Землю раньше прогнозируемого времени. Изначально предполагалось, что до выхода на максимальную фазу оставалось около суток.

Смещение положения корональной дыры привело к тому, что поток солнечного ветра начал усиливаться раньше, чем ожидалось. Это заставило учёных пересмотреть временные рамки возможного геомагнитного шторма.

Сдвиг сроков магнитной бури

Согласно обновлённым прогнозам, пик магнитной бури по-прежнему ожидается в ночь со среды на четверг, 18 декабря. Однако специалисты подчёркивают, что из-за роста скорости солнечного ветра начало возмущений может сместиться на более раннее время.

Ранее сообщалось, что астрономы подготовили прогноз магнитных бурь на период с 15 по 21 декабря. Новые данные ИКИ РАН указывают на необходимость оперативной корректировки этих оценок с учётом текущей солнечной активности.

Ямы у Дуррингтон-Уоллс оказались рукотворными — Гаффни сегодня в 17:11
Забудьте всё, что вы знали о Стоунхендже: новое открытие показывает его истинное предназначение

Гигантские ямы у Дуррингтон-Уоллс показывают, что создатели Стоунхенджа перекраивали ландшафт и мыслили масштабнее, чем считалось ранее.

Читать полностью » Чат-боты ИИ перестали быстро умнеть после 2022 года — Science Focus сегодня в 15:05
Большой взрыв ИИ гаснет: вместо обещанного чуда мир получил тревожную паузу без плана и гарантий

Генеративный ИИ изменил мир, но ожидания от него уже не так однозначны. Почему эксперты спорят о пределах искусственного интеллекта и что будет дальше.

Читать полностью » Мошенники используют демонстрацию экрана для кражи личных данных — Ульянов сегодня в 12:25
Включили экран — и потеряли всё: почему это может стать первым шагом к кражам личной информации

Эксперт предупреждает о серьезных рисках, которые несет демонстрация экрана устройства для мошенников, стремящихся получить доступ к личным данным.

Читать полностью » Появление следующих комет над Землей сложно прогнозировать — астроном Богачев сегодня в 12:13
Яркие кометы возвращаются внезапно: когда землянам ждать повторения 3I/ATLAS

Астроном Сергей Богачев рассказал NewsInfo можно ли ожидать появления новых ярких комет в ближайшие годы.

Читать полностью » Обнаружены 30 горячих Юпитеров с несоответствием теории орбит — Science Daily сегодня в 11:31
Планеты сбежали из своих орбит, и это не случайность — миграция открыла новую тайну

Учёные из Токийского университета нашли способ различить типы миграции горячих Юпитеров и доказали, что часть из них сформировалась в протопланетных дисках, а не через гравитационные столкновения.

Читать полностью » Под Бермудами нашли аномальный слой пород толщиной 20 км — Фрейзер сегодня в 9:39
Бермудский треугольник может отдыхать: настоящая сенсация скрыта глубоко под океаническим дном

Под Бермудскими островами нашли необычный 20-километровый слой пород. Он может объяснить, почему океанское дно здесь приподнято, хотя вулканы молчат.

Читать полностью » На экзопланете обнаружили ветры со скоростью до 70 000 км в час — Nature сегодня в 7:13
Ад в 900 световых годах от Земли: на этой планете идёт дождь из испаряющегося металла

В 900 световых годах от Земли обнаружен мир с металлическими ветрами и рекордными скоростями. Почему климат этой экзопланеты ломает теории и что это даёт науке.

Читать полностью » Генетика и археология раскрывают тайну висячих гробов Южного Китая и Таиланда — National Geographic сегодня в 5:59
Парящие гроба и генетическая мозаика: как древние обряды скрывают секреты миграций и смешений народов

Генетики раскрыли тайну висячих гробов: древний обряд оказался напрямую связан с современным народом Бо и проследил путь миграций от побережья Китая до гор Юньнани и Таиланда.

Читать полностью »

Садоводство
Зимнее солнце с юга нагревает ствол и усиливает риск разломов
Ходьба на 2300 шагов в день укрепила сердце и сосуды — NY Post
Археологи обнаружили масштабный пограничный комплекс в Сибири — ZME Science
Сокращение светового дня вызвало гормональные сбои у собак — Зоул ветеринар
Использование смартфона и превышение скорости за рулём увеличивают риск аварий — Авто Mail
Необработанную деревянную мебель очищают раствором чёрного мыла
Страны ЕС стали чаще отказывать россиянам в визах — МИД РФ
Перспектива вступления Грузии в НАТО названа туманной — премьер Кобахидзе
