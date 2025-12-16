Солнце сыграло на опережение: магнитная буря может начаться раньше прогноза

Рост солнечной активности вновь оказался менее предсказуемым, чем ожидали специалисты. Магнитная буря, которую прогнозировали на определённые даты, может начаться раньше из-за резкого изменения параметров солнечного ветра. Об этом сообщили учёные Института космических исследований РАН.

Неожиданное ускорение солнечного ветра

По данным специалистов, ключевым фактором стал быстрый рост скорости солнечного ветра, зафиксированный в последние часы. Он оказался выше и динамичнее, чем показывали предварительные модели, что сразу повлияло на пересмотр сроков геомагнитных возмущений.

"Довольно быстро и отчасти неожиданно растет скорость солнечного ветра", — сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Учёные отмечают, что подобные скачки скорости существенно повышают вероятность более раннего начала магнитной бури. Именно скорость потока заряженных частиц во многом определяет, как быстро возмущения достигают магнитосферы Земли.

Роль корональной дыры

Причиной ускорения солнечного ветра стала обширная корональная дыра на Солнце. По расчётам специалистов, она оказалась в зоне воздействия на Землю раньше прогнозируемого времени. Изначально предполагалось, что до выхода на максимальную фазу оставалось около суток.

Смещение положения корональной дыры привело к тому, что поток солнечного ветра начал усиливаться раньше, чем ожидалось. Это заставило учёных пересмотреть временные рамки возможного геомагнитного шторма.

Сдвиг сроков магнитной бури

Согласно обновлённым прогнозам, пик магнитной бури по-прежнему ожидается в ночь со среды на четверг, 18 декабря. Однако специалисты подчёркивают, что из-за роста скорости солнечного ветра начало возмущений может сместиться на более раннее время.

Ранее сообщалось, что астрономы подготовили прогноз магнитных бурь на период с 15 по 21 декабря. Новые данные ИКИ РАН указывают на необходимость оперативной корректировки этих оценок с учётом текущей солнечной активности.