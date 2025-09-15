Лес можно спасти от вырубки: новый способ добычи солнечной энергии переворачивает правила

Солнечные электростанции давно стали символом экологически чистой энергетики. Но их развитие сталкивается с очевидной проблемой: чтобы установить больше панелей, зачастую приходится вырубать леса. Этот парадокс ставит под сомнение саму идею "зелёной" генерации.

Учёные из Южной Кореи предложили выход из этой дилеммы. Вместо того чтобы занимать гектары земли под обычные модули, они разработали концепцию "солнечных деревьев".

Что такое "солнечные деревья"

Высота конструкции — почти пять метров, ширина — около четырёх. На её ветвях размещаются 35 солнечных панелей. Такой подход позволяет получать энергию и при этом сохранять лесной подлесок, так как сквозь панели проходит достаточно света для растений.

Исследование, опубликованное в Scientific Reports, показало, что всего 63 таких дерева способны генерировать 1 мегаватт электроэнергии. Для сравнения: та же мощность при традиционной установке панелей потребовала бы вырубки до 98% леса на аналогичной территории.

Южнокорейский эксперимент

Учёные выбрали для моделирования прибрежный лес в Южной Корее. Здесь ещё в 2014 году построили электростанцию привычного формата: 4347 панелей заняли площадь почти 23 тысячи квадратных метров и обеспечили 1 мегаватт мощности.

В альтернативном сценарии для той же энергии понадобилось бы лишь 63 "солнечных дерева". Таким образом, лес сохранился бы почти в нетронутом виде.

Потенциальные преимущества

Главный плюс технологии заключается в минимальном воздействии на почву и экосистему. По расчётам исследователей, переход к "солнечным деревьям" может сократить объём вырубки на 99%.

Однако пока речь идёт только о теоретической модели: данных о внедрении и коммерческом использовании таких конструкций нет. Тем не менее сам подход показывает, что устойчивое развитие энергетики возможно без ущерба для природы.