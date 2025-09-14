Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Солнечные деревья в лесу
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Наука
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 5:48

Вместо вырубки лесов: солнечные деревья – экологичное решение для производства энергии

Солнечные деревья: корейские ученые нашли способ получать энергию без вырубки лесов

Учёные из Южной Кореи предложили проект, который может изменить подход к солнечной энергетике. Их разработка под названием "солнечные деревья" показывает, что возобновляемая энергетика способна развиваться без вырубки лесов и разрушения экосистем.

Что такое солнечные деревья

Конструкция имитирует форму настоящего дерева: вертикальный ствол и разветвлённые "ветви", на которых закреплены солнечные панели. Каждое "дерево" высотой около 4,8 метра и шириной 4,1 метра несёт 35 панелей. В зависимости от технологии они способны генерировать от 11,5 до 15,8 кВт энергии.

Автор проекта — учёный Дан-Би Ум из Корейского морского института. Он провёл моделирование и сравнил эффективность таких установок с традиционными солнечными станциями.

Эксперимент в лесу

Испытания прошли в прибрежном лесу уезда Косон. Там ещё в 2014 году была построена классическая солнечная электростанция: на площади 22 856 м² разместили 4347 панелей, суммарная мощность которых составила 1 мегаватт. Но для этого пришлось уничтожить почти весь лес — 98% территории лишились зелёного покрова.

Сравнение показало: чтобы получить такую же мощность, достаточно 63 солнечных дерева с панелями высокой эффективности или 87 стандартных установок. При этом сохраняется 99% леса.

Преимущества вертикальной формы

Главное отличие технологии — расположение панелей вертикально. Это позволяет солнечным лучам проникать к нижнему ярусу леса, и растения под "кронами" не страдают от нехватки света.

Деревья размещаются с интервалом примерно 20 метров, чаще всего вдоль троп или границ участка. Такой подход минимизирует вмешательство в экосистему и облегчает техническое обслуживание.

Как проводилось исследование

Учёные использовали трёхмерные геопространственные данные и снимки Google Earth Pro, чтобы оценить освещённость и влияние конструкций на природу. Моделирование подтвердило: технология может быть эффективна не только в Корее, но и в других странах, где важно сочетать энергетику и экологию.

Экологическая альтернатива

В отличие от традиционных солнечных станций, требующих масштабных вырубок, солнечные деревья позволяют сохранить природные массивы. Это особенно актуально на фоне глобальной дискуссии о потере лесов и изменении климата.

Перспективы применения

Такие установки подходят регионам, где мало свободных земель или строительство классических станций несёт экологические риски. Кроме того, солнечные деревья органично вписываются в городскую среду: их можно размещать в парках, вдоль дорог или на площадях, совмещая энергогенерацию с декоративной функцией.

Три интересных факта

  1. На одном гектаре леса можно разместить около 50 солнечных деревьев без ущерба для экосистемы.
  2. Вертикальное расположение панелей снижает перегрев и повышает срок службы оборудования.
  3. В будущем подобные конструкции могут стать частью "умных городов", совмещая выработку энергии, освещение и элементы благоустройства.

