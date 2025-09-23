Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 4:37

Солнце готовит удар: новые спутники NASA обещают дать всего 30 минут форы

NASA: новая миссия позволит получать данные о солнечном ветре за 30 минут

НАСА сделало новый шаг в борьбе с одной из самых непредсказуемых природных угроз — солнечными бурями. На этой неделе агентство запустило три спутника, которые должны стать системой раннего оповещения об опасных выбросах солнечной радиации. Эта миссия не только укрепляет позиции США в области космических технологий, но и открывает новый уровень защиты для энергетических сетей, спутников и всей инфраструктуры, зависящей от стабильной работы электроники.

Солнечная угроза: от сияния до перебоев

Солнце — источник жизни на Земле, но его активность имеет и обратную сторону. Помимо тепла и света, звезда излучает мощные потоки заряженных частиц — солнечный ветер. Обычно магнитное поле нашей планеты отражает их, создавая эффект полярных сияний. Однако в периоды сильных вспышек Земля сталкивается с геомагнитными бурями. Эти явления способны вывести из строя энергосети, спутники связи и системы навигации.

История знает серьёзные последствия: в 1989 году Квебек остался без электричества на девять часов, а ещё раньше, в 1859 году, событие Кэррингтона нарушило работу телеграфа по всему миру.

Новая линия обороны: три спутника

Теперь у человечества появляется шанс заранее узнавать о надвигающейся буре. Запущенные спутники займут особые позиции в космосе — точки Лагранжа, где силы гравитации Земли и Солнца уравновешиваются. С их помощью учёные смогут получать данные о солнечных частицах за 30 минут до того, как они достигнут атмосферы. Этого времени достаточно, чтобы энергетические компании и операторы связи предприняли экстренные меры.

Один из ключевых приборов — высокочувствительный магнитометр, разработанный в Имперском колледже Лондона. Его задача — фиксировать даже малейшие колебания солнечного ветра.

"По мере того, как наше общество становится всё более зависимым от технологий, мы становимся гораздо более чувствительными к космической погоде", — сказал профессор физики Тим Хорбери.

Сравнение: прошлые и новые события

Событие Год Последствия Уровень ущерба
Событие Кэррингтона 1859 Выход из строя телеграфных сетей Глобальный
Буря в Квебеке 1989 6 млн человек без электричества 9 часов Региональный
Современные GPS-сбои 2023 Ошибки при посадке урожая "умными" тракторами Локальный
Запуск спутников NASA 2025 Система раннего оповещения о бурях Превентивный

Советы шаг за шагом: как подготовиться

  1. Энергетическим компаниям — установить автоматические защитные системы на подстанциях.

  2. Владельцам бизнеса — предусмотреть резервные источники питания.

  3. Пользователям техники — иметь запасной вариант связи, например, радиоприёмники.

  4. Фермерам — дублировать GPS-навигацию традиционными методами разметки.

  5. Операторам спутников — обновлять программное обеспечение для защиты от радиационных сбоев.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: игнорирование предупреждений о солнечных бурях.
    Последствие: перебои в электроснабжении.
    Альтернатива: использование систем оповещения от NASA.

  • Ошибка: зависимость от одного источника связи.
    Последствие: полная потеря контакта.
    Альтернатива: спутниковые телефоны или радиосвязь.

  • Ошибка: экономия на защите оборудования.
    Последствие: поломка электроники и потеря данных.
    Альтернатива: установка фильтров, УЗИП и резервных блоков.

А что если…

А что если случится буря уровня Кэррингтона сегодня? Экономический ущерб может превысить 2 триллиона фунтов стерлингов. Будут нарушены банковские операции, транспортные системы, работа интернета. Однако наличие спутников NASA снизит риск внезапности: предупредительные 30 минут могут спасти целые страны от масштабных последствий.

Плюсы и минусы новой системы

Плюсы Минусы
Своевременное предупреждение Ограниченное время реагирования
Снижение риска отключений Высокая стоимость миссии
Защита астронавтов и спутников Зависимость от корректности данных
Возможность изучения Солнца Потребность в международной координации

FAQ

Как выбрать надёжный источник информации о солнечных бурях?
Лучше всего следить за прогнозами NASA и национальных метеослужб.

Сколько стоит запуск спутников NASA?
Проект оценивается в миллиарды долларов, но его цена несопоставима с возможным ущербом.

Что лучше для защиты дома — генератор или солнечная панель?
Генератор обеспечивает стабильность при отключении, а солнечная панель полезна как долгосрочная альтернатива.

Мифы и правда

  • Миф: солнечные бури не влияют на повседневную жизнь.
    Правда: они могут нарушить GPS и интернет, а также отключить электричество.

  • Миф: магнитное поле Земли полностью защищает нас.
    Правда: сильные вспышки пробивают защиту и вызывают геомагнитные бури.

  • Миф: предупреждения бесполезны, так как бурю нельзя остановить.
    Правда: предупреждение даёт время подготовиться и минимизировать последствия.

3 интересных факта

  1. Магнитометр спутника Imap способен заметить открытие двери в здании.

  2. Самые яркие полярные сияния фиксируются именно во время солнечных бурь.

  3. HelioSwarm — будущая миссия NASA, включающая девять спутников для изучения турбулентности солнечного ветра.

Исторический контекст

  • 1859 — событие Кэррингтона: первые зафиксированные глобальные перебои.

  • 1989 — Квебекское отключение: современный пример серьёзного воздействия.

  • 2023 — сбои GPS для сельского хозяйства.

  • 2025 — запуск спутников NASA для раннего оповещения.

