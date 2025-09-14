Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
солнце, корональные дыры
солнце, корональные дыры
© Wikimedia Commons by Amy Moran is licensed under Public domain
Главная / Наука
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 19:16

Космическая погода бушует: как магнитный цикл Солнца угрожает технологиям и здоровью миллиардов

Магнитный цикл Солнца влияет на геомагнитную активность Земли — данные НАСА

Представьте себе Солнце не просто как источник тепла и света, а как живую, пульсирующую звезду, которая проходит через свои собственные сезоны. Эти сезоны, известные как магнитные циклы, длятся около 11 лет и влияют на всё - от полярных сияний до работы наших гаджетов. В период пиковой активности, который мы сейчас переживаем, Солнце покрывается пятнами, выпускает вспышки и посылает заряженные частицы по космосу. Это создаёт потрясающие шоу на небе, но также может вызвать проблемы с технологиями. Давайте разберёмся, как это работает, и что это значит для нас на Земле.

Базовые понятия о магнитном цикле Солнца

Магнитный цикл Солнца напоминает смену времён года, но в космическом масштабе. Когда Солнце входит в фазу максимума — своего рода "солнечное лето" — оно становится невероятно активным. На поверхности появляются тёмные пятна, а в космосе происходят мощные вспышки, которые выбрасывают частицы и создают полярные сияния даже в необычно низких широтах. Сейчас мы как раз в этой фазе: 25-й цикл, возможно, достигнет пика в 2024 году, и это видно по ярким сияниям, которые радуют наблюдателей по всему миру.

В противоположность этому, фаза минимума — "солнечная зима" — приносит спокойствие. Пятен меньше, бурь почти нет, и Солнце ведёт себя тише. Этот 11-летний ритм долго казался уникальным для нашего светила, ведь у других звёзд циклы либо короче, либо длиннее. Но недавние исследования показали, что наше Солнце не такое уж особенное.

Сердце цикла — в недрах Солнца, где происходит процесс, называемый солнечным динамо. Солнце вращается не как твёрдое тело: экватор крутится быстрее полюсов, и это дифференциальное вращение вместе с конвекцией горячей плазмы генерирует магнитное поле. Магнитные линии скручиваются, накапливают энергию, а потом разрываются в вспышках. За 11 лет поле перестраивается, полюса меняются местами, и цикл повторяется.

Исследователи из разных университетов изучили 138 звёзд, похожих на Солнце, и собрали данные с телескопов за десятилетие. Оказалось, что поведение нашего светила не уникально. Молодые звёзды имеют короткие циклы, а по мере старения они замедляются и переходят к ритму, подобному нашему.

"Мы обнаружили несколько молодых звёзд, подобных Солнцу, с магнитными циклами, похожими на циклы нашего Солнца, но короче. По мере того, как эти звёзды стареют и замедляются, их циклы могут эволюционировать, приобретая циклы, подобные текущему 11-летнему циклу нашего Солнца", — говорит Дипак Чахал из Университета Маккуори, возглавлявший исследование звёздных магнитных циклов.

Изучение звёзд разных возрастов — как взгляд в прошлое и будущее Солнца. Когда-то, миллиарды лет назад, наше Солнце было моложе, активнее, с более частыми циклами. Сегодня оно в среднем возрасте, и мы видим, как его поведение меняется.

По мере того как человечество расширяет присутствие в космосе — с миссиями на Марс и зависимостью от технологий — понимание этих циклов становится ключевым. Солнечные бури могут нарушить GPS, связь в авиации и электросети. Пилоты на полярных маршрутах сталкиваются с радиацией, а космонавты вне Земли рискуют здоровьем. Полярные сияния в низких широтах — не только красота, но и сигнал о магнитных связях между Солнцем и Землёй, влияющих на спутники и полёты.

Советы шаг за шагом: как наблюдать солнечные явления

  1. Выберите подходящий телескоп — начните с рефракторного модели за 5000-10000 рублей, чтобы безопасно смотреть на пятна и вспышки.
  2. Установите солнечный фильтр на объектив, чтобы защитить глаза и получить чёткое изображение без риска.
  3. Скачайте приложение вроде Sky Guide или Solar Monitor для прогноза активности и планирования наблюдений.
  4. Найдите тёмное место вдали от города, используйте штатив для стабильности и наблюдайте в вечерние часы.
  5. Если хотите поделиться, подключите камеру к телескопу и используйте сервисы вроде Instagram для астрономических сообществ.

FAQ о магнитном цикле Солнца

Как выбрать телескоп для наблюдения Солнца?

Ищите модели с солнечным фильтром, от 5000 рублей для начинающих, чтобы избежать ожогов глаз и получить качественное изображение пятен.

Сколько стоит защита от солнечных бурь для дома?

Базовый стабилизатор напряжения обойдётся в 2000–5000 рублей, а комплексная система с UPS — от 10000 рублей, в зависимости от мощности.

Что лучше: наблюдать Солнце через приложение или телескоп?

Телескоп даёт детальный вид, но приложение вроде Solar Watcher удобно для быстрого прогноза и подходит для тех, кто в городе.

А что если… солнечные циклы изменятся?

А что если цикл станет короче из-за эволюции Солнца? Тогда активность вырастет, и сияния станут чаще, но с рисками для технологий — подумайте о запасных батареях для гаджетов.

А что если мы научимся предсказывать бури точнее? Это откроет двери для новых приложений и телескопов, позволяющих планировать космические миссии без сюрпризов.

А что если Солнце войдёт в долгий минимум? Спокойствие принесёт меньше сияний, но и меньше помех — идеально для развития солнечной энергетики с панелями и инверторами.

В завершение, вот три интересных факта: Солнце теряет массу из-за солнечного ветра, но за миллиарды лет это всего 0,01% от общей массы. Магнитные полюса Солнца меняются местами каждые 11 лет, но не всегда симметрично. И наконец, полярные сияния — это не только красота, но и способ изучить атмосферу Земли с помощью специальных камер.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Обсерватория LIGO зарегистрировала гравитационные волны от слияния чёрных дыр GW250114 сегодня в 14:32

Чёрные дыры вращаются быстрее мысли: парадокс, который делает физику похожей на фантастику

Уникальное столкновение чёрных дыр подтвердило важнейшую теорему Хокинга и укрепило основы современной физики гравитации

Читать полностью » Китайские учёные создали костный клей Bone-02, восстанавливающий переломы за 3 минуты сегодня в 13:42

От устриц к медицине: как природа подсказала способ лечить переломы без металла

Учёные создали клей, способный за три минуты соединять кости. Технология вдохновлена природой и может полностью изменить подход к переломам.

Читать полностью » James Webb: загадочный сигнал из ранней Вселенной ставит ученых в тупик сегодня в 12:04

Свет из юности Вселенной: телескоп James Webb приблизился к разгадке тайны первых звёзд и галактик

Телескоп James Webb обнаружил кандидата в самые далёкие галактики – Капотауро с невероятным красным смещением z=32. Что это: галактика, коричневый карлик или квазизвезда?

Читать полностью » Урарту раскрывает тайны: гигантский склад продуктов найден в турецкой крепости Кевенли сегодня в 11:04

Крепость Кевенли хранит секреты: 2600-летний продовольственный склад поразил ученых

В турецкой крепости Кевенли найден огромный продовольственный склад Урарту возрастом 2600 лет. 76 питосов раскрыли экономические тайны древнего государства и пролили свет на сельское хозяйство и культуру.

Читать полностью » Редчайшая сегодня в 10:04

"Золотая" кровь: почему обладатели уникального дара обречены на проблемы

Узнайте о феномене "золотой" крови Rh null: чем она уникальна, кому нужна и с какими рисками сопряжена такая редкость для её носителей.

Читать полностью » Ботулотоксин: как микродозы яда спасают от мигрени и разглаживают морщины сегодня в 9:04

Ботокс — дьявольски гениальное изобретение: как смертельный яд омолаживает миллионы

Clostridium botulinum вырабатывает смертельный ботулотоксин. Как избежать заражения ботулизмом из консервов, грибов, советы врачей. Риски, мифы и правда о ботоксе.

Читать полностью » Хамза – подземная сегодня в 8:04

Под Амазонкой нашли гигантскую "реку": ученые раскрыли правду о Хамзе

Узнайте о подземной "реке" Хамза под Амазонкой: размеры, скорость течения и почему ее не считают обычной рекой. Мифы и реальность о гидрологии региона.

Читать полностью » Гигантский алмаз 262 карата найден в Якутии: детали второй сенсационной находки за год сегодня в 7:48

Россия вновь удивила мир: в Якутии нашли гигант, скрывавший вековые тайны — сенсация в алмазной индустрии

В Якутии обнаружен ювелирный алмаз весом 262,5 карата — вторая крупная находка за год на месторождении Эбелях. Как Алроса укрепляет лидерство России в алмазной отрасли и какие рекорды скрывает Арктика.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Учёные: ледяная вода не ускоряет восстановление в долгосрочной перспективе
Наука

Метагеномика выявляет антибиотики в почве без культивирования: данные Рокфеллеровского университета
Авто и мото

Эксперт Пичугин объяснил, почему водородные и электрические двигатели станут основными в автомобилях будущего
Еда

Спортивный диетолог Клэр Шоренстайн объяснила пользу пасты с клубникой и йогуртом
Дом

Хоумстейджер Алина Сафина рассказала, как правильно перекрасить кухонные фасады
Туризм

Новый закон о запрете экскурсий по крышам не остановил нелегальных гидов — TourDom
Питомцы

Кошки проявляют стресс и болезни через поведение, а не из мести
Спорт и фитнес

Врачи рассказали, как короткая зарядка улучшает подвижность суставов утром
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet