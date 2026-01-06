Солнце медленно убивает всё живое: учёные вычислили, когда на Земле закончится еда

Угрозу глобального вымирания на Земле учёные связывают не с внезапным катаклизмом, а с медленным, почти незаметным процессом, который будет нарастать миллиардами лет. Об этом сообщает monavista. ru со ссылкой на исследование группы специалистов из Чикагского университета и Института Вейцмана. Они изучили, как постепенное увеличение солнечной светимости может повлиять на климат, экосистемы и устойчивость биосферы в долгосрочной перспективе. Главная цель работы — понять, какие изменения ждут планету по мере того, как Солнце будет излучать всё больше энергии.

Авторы пришли к выводу, что рост солнечной радиации неизбежно приведёт к повышению глобальной температуры. На этом фоне начнут меняться условия, в которых существует современная биосфера: в частности, снизится концентрация углекислого газа, необходимого для фотосинтеза. При этом исследователи подчёркивают, что жизнь не исчезнет мгновенно — биосфера обладает способностью адаптироваться, а взаимодействие природных циклов может замедлить наступление критического дефицита CO₂.

Как повышение солнечной светимости меняет климат

В работе рассматривается эффект постепенного усиления солнечного излучения, который в долгом горизонте запускает цепочку изменений в климатической системе. Согласно анализу, увеличение поступающей энергии будет повышать среднюю температуру на планете. Это, в свою очередь, приведёт к изменениям в концентрациях атмосферных газов и в работе экосистем, которые зависят от устойчивого баланса тепла и влаги.

Учёные отмечают, что ключевой уязвимостью становится углекислый газ — один из базовых элементов фотосинтеза. По мере потепления его содержание в атмосфере начнёт сокращаться, что будет напрямую отражаться на растительности. Однако сама по себе тенденция не означает немедленного краха: модели показывают, что система может реагировать сложнее, чем кажется, и в ней есть механизмы, способные замедлить падение концентрации CO₂.

Почему биосфера может "оттянуть" катастрофу

Исследователи отдельно выделили роль взаимосвязей между климатическими процессами, биологической продуктивностью и геохимическими циклами. По их данным, такое взаимодействие способно замедлять снижение концентрации углекислого газа. Иными словами, изменения будут идти не только по линейному сценарию "теплее — меньше CO₂ - гибель растений", а с учётом обратных связей, которые могут удерживать систему в работоспособном состоянии дольше.

Авторы предполагают, что эти механизмы способны отсрочить дефицит углекислого газа и тем самым снизить вероятность резкой массовой гибели растительности. При этом они отмечают и адаптационный потенциал биосферы: растения могут приспосабливаться к новым условиям, а природные циклы — перераспределять ресурсы и темпы изменения среды. Именно поэтому итоговые сроки возможных катастрофических изменений отличаются в зависимости от сценария.

Два сценария: 1,3 или 1,8 миллиарда лет

Компьютерное моделирование позволило исследователям выделить два вероятных сценария развития ситуации. В менее благоприятном случае дефицит углекислого газа может привести к исчезновению растительности примерно через 1,3 миллиарда лет. Это означает, что биосфера не сможет поддерживать достаточный уровень фотосинтеза, и значительная часть живой природы окажется под угрозой исчезновения.

Однако более оптимистичный вариант, который учитывает адаптационные возможности растений, увеличивает временной промежуток до 1,8 миллиарда лет. Такой сценарий предполагает, что биосфера сможет дольше сохранять продуктивность даже при изменении солнечной светимости и климатических условий. Разница между прогнозами показывает, насколько важными оказываются биологические механизмы приспособления и сложность природных циклов, влияющих на концентрацию CO₂.

Какие культуры могут продержаться дольше всего

Отдельно в исследовании рассматривается устойчивость современных сельскохозяйственных культур. По данным моделирования, кукуруза, сахарный тростник и сорго обладают высокой устойчивостью и смогут существовать более 1,2 миллиарда лет. Это означает, что часть культурных растений потенциально сохраняет жизнеспособность даже в условиях постепенного изменения атмосферы и климатической системы.

Такие оценки подчёркивают: даже в рамках сценариев долгосрочного потепления и падения CO₂ судьба растительности не одинакова для всех видов. Некоторые растения демонстрируют большую устойчивость и способны сохранять продуктивность дольше. В целом исследование показывает, что возможная "солнечная катастрофа" будет разворачиваться медленно, а её конкретные сроки и последствия зависят от того, насколько биосфера сможет адаптироваться и какие природные циклы будут сдерживать падение концентрации углекислого газа.