Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Разрушенный город после катастрофы
Разрушенный город после катастрофы
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Наука
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 8:17

Солнце медленно убивает всё живое: учёные вычислили, когда на Земле закончится еда

Солнце уничтожит растения из-за нехватки CO₂ — учёные Чикагского университета

Угрозу глобального вымирания на Земле учёные связывают не с внезапным катаклизмом, а с медленным, почти незаметным процессом, который будет нарастать миллиардами лет. Об этом сообщает monavista. ru со ссылкой на исследование группы специалистов из Чикагского университета и Института Вейцмана. Они изучили, как постепенное увеличение солнечной светимости может повлиять на климат, экосистемы и устойчивость биосферы в долгосрочной перспективе. Главная цель работы — понять, какие изменения ждут планету по мере того, как Солнце будет излучать всё больше энергии.

Авторы пришли к выводу, что рост солнечной радиации неизбежно приведёт к повышению глобальной температуры. На этом фоне начнут меняться условия, в которых существует современная биосфера: в частности, снизится концентрация углекислого газа, необходимого для фотосинтеза. При этом исследователи подчёркивают, что жизнь не исчезнет мгновенно — биосфера обладает способностью адаптироваться, а взаимодействие природных циклов может замедлить наступление критического дефицита CO₂.

Как повышение солнечной светимости меняет климат

В работе рассматривается эффект постепенного усиления солнечного излучения, который в долгом горизонте запускает цепочку изменений в климатической системе. Согласно анализу, увеличение поступающей энергии будет повышать среднюю температуру на планете. Это, в свою очередь, приведёт к изменениям в концентрациях атмосферных газов и в работе экосистем, которые зависят от устойчивого баланса тепла и влаги.

Учёные отмечают, что ключевой уязвимостью становится углекислый газ — один из базовых элементов фотосинтеза. По мере потепления его содержание в атмосфере начнёт сокращаться, что будет напрямую отражаться на растительности. Однако сама по себе тенденция не означает немедленного краха: модели показывают, что система может реагировать сложнее, чем кажется, и в ней есть механизмы, способные замедлить падение концентрации CO₂.

Почему биосфера может "оттянуть" катастрофу

Исследователи отдельно выделили роль взаимосвязей между климатическими процессами, биологической продуктивностью и геохимическими циклами. По их данным, такое взаимодействие способно замедлять снижение концентрации углекислого газа. Иными словами, изменения будут идти не только по линейному сценарию "теплее — меньше CO₂ - гибель растений", а с учётом обратных связей, которые могут удерживать систему в работоспособном состоянии дольше.

Авторы предполагают, что эти механизмы способны отсрочить дефицит углекислого газа и тем самым снизить вероятность резкой массовой гибели растительности. При этом они отмечают и адаптационный потенциал биосферы: растения могут приспосабливаться к новым условиям, а природные циклы — перераспределять ресурсы и темпы изменения среды. Именно поэтому итоговые сроки возможных катастрофических изменений отличаются в зависимости от сценария.

Два сценария: 1,3 или 1,8 миллиарда лет

Компьютерное моделирование позволило исследователям выделить два вероятных сценария развития ситуации. В менее благоприятном случае дефицит углекислого газа может привести к исчезновению растительности примерно через 1,3 миллиарда лет. Это означает, что биосфера не сможет поддерживать достаточный уровень фотосинтеза, и значительная часть живой природы окажется под угрозой исчезновения.

Однако более оптимистичный вариант, который учитывает адаптационные возможности растений, увеличивает временной промежуток до 1,8 миллиарда лет. Такой сценарий предполагает, что биосфера сможет дольше сохранять продуктивность даже при изменении солнечной светимости и климатических условий. Разница между прогнозами показывает, насколько важными оказываются биологические механизмы приспособления и сложность природных циклов, влияющих на концентрацию CO₂.

Какие культуры могут продержаться дольше всего

Отдельно в исследовании рассматривается устойчивость современных сельскохозяйственных культур. По данным моделирования, кукуруза, сахарный тростник и сорго обладают высокой устойчивостью и смогут существовать более 1,2 миллиарда лет. Это означает, что часть культурных растений потенциально сохраняет жизнеспособность даже в условиях постепенного изменения атмосферы и климатической системы.

Такие оценки подчёркивают: даже в рамках сценариев долгосрочного потепления и падения CO₂ судьба растительности не одинакова для всех видов. Некоторые растения демонстрируют большую устойчивость и способны сохранять продуктивность дольше. В целом исследование показывает, что возможная "солнечная катастрофа" будет разворачиваться медленно, а её конкретные сроки и последствия зависят от того, насколько биосфера сможет адаптироваться и какие природные циклы будут сдерживать падение концентрации углекислого газа.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Золотое кольцо с синим камнем обнаружили в старейшем городе Норвегии — Осхейм сегодня в 5:22
Женская рука и королевская кровь: кому принадлежало крошечное золотое кольцо из Тёнсберга

В центре Тёнсберга нашли редкое средневековое золотое кольцо с синим "сапфиром". Эксперты считают его признаком высокого статуса владельца.

Читать полностью » У берегов Коста-Рики поймали акулу с золотистой окраской — New-Science.ru сегодня в 4:18
Необычная акула пережила океан: яркая окраска должна была выдать её, но она выросла до двух метров

У берегов Коста-Рики поймали и отпустили "золотую" акулу-няньку: учёные объяснили редкую окраску сочетанием двух аномалий.

Читать полностью » Владение несколькими языками снизило старение мозга на 50% — Nature Aging вчера в 22:37
Старость откладывается на потом: привычка, которая обманывает мозг и замедляет его износ

Учёные выяснили, что регулярное использование нескольких языков может замедлять когнитивное старение мозга и потенциально снижать риски деменции.

Читать полностью » Обнаружили новые доказательства битв под Троей — профессор Аслан вчера в 18:29
Прошлое буквально под ногами: 2025 год доказал, что самые громкие открытия ещё впереди

Нетронутые гробницы, следы Троянской войны и сокровища с затонувших кораблей: главные археологические открытия 2024-2025 годов.

Читать полностью » В Арктике найдено кладбище китов, раскрывающее тайны древней истории — Science-et-vie вчера в 14:58
Загадка древних китов подо льдом: что скрывают тающие ледники Арктики и их темные секреты

В Арктике обнаружено уникальное "кладбище" китов, раскрывающее древние страницы истории региона. Учёные исследуют, как климатические изменения повлияли на экосистему.

Читать полностью » Мировых запасов нефти хватит примерно на 52 года — SciencePost вчера в 10:33
Обратный отсчёт запущен: у мировой нефтяной карты внезапно появился чёткий край

Сколько нефти осталось у мира на самом деле и почему цифра в 52 года не означает конец эпохи углеводородов — разбор глобальных запасов и нюансов энергетики.

Читать полностью » JWST нашел древнюю черную дыру без звезд — New Scientist вчера в 6:18
Что, если черные дыры старше звезд? Открытие, которое переворачивает всю космическую историю

JWST обнаружил древний объект с гигантской чёрной дырой и почти без звёзд. Модели допускают: это может быть первичная чёрная дыра.

Читать полностью » Морской слизень использует солнечный свет как источник энергии — Nature вчера в 2:58
Маленький хищник, который не ест, а собирает свет: как слизень использует фотосинтез для выживания

Морской слизень Costasiella kuroshimae использует солнечный свет как источник пищи благодаря уникальной биохимической стратегии. Он превращает хлоропласты в "солнечные панели" для питания.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес
РФС заявил о поддержке возвращения России в еврокубки странами — Дюков
Общество
Обеспеченность врачами в России составила 43,45 на 10 тысяч человек — Минздрав
Общество
Соцдоплата пенсионерам назначается автоматически без заявлений — Балынин
Туризм
Туристы отметили рост цен в ресторанах Дубая и Абу-Даби зимой — ТурПром
Общество
Зарплаты разработчиков достигнут 284 тыс. рублей в 2026 году — hh.ru
Общество
В 2026 году ассортимент вина в магазинах у дома сократится вдвое — эксперты РАЭРР
Общество
Минимальные цены на социальные продукты упали на 9,3% — АКОРТ
ПФО
Объем потребительских кредитов в Пермском крае упал на 21% — Банк России
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet