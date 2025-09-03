Как подготовиться к солнечной буре: что скрывает активная область 4197

Представьте: гигантская активная область на Солнце, которая достигла пика своей мощи и сейчас смотрит прямо на Землю. Это не фантазия — это реальность, и она обещает быть самой опасной за всю историю наблюдений. Давайте разберёмся, что происходит на нашем светиле и почему учёные бьют тревогу.

Почему эта область так важна?

Сотрудники лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН поделились информацией в своём Телеграм-канале. Они отмечают, что активная область 4197 не случайно привлекает внимание мировых центров космической погоды. Вот ключевые особенности:

быстрый рост и гигантские размеры: Область развивается стремительно и достигла максимального уровня сложности для солнечных пятен.

положение на меридиане: Ночью она вышла точно на центральный солнечный меридиан — линию между Солнцем и Землёй.

уровень опасности: В ближайшие двое суток она представляет наибольшую угрозу для планеты за весь период своего существования.

Странности и накопление энергии

Эксперты подчёркивают одну любопытную деталь: область обладает колоссальным запасом энергии, но пока не выдала ни одной значимой вспышки. Вместо этого наблюдается интенсивный разогрев окружающей солнечной короны, что привело к увеличению теплового излучения в 3-5 раз за последние несколько суток.

Это создаёт впечатление системного накопления энергии — типичного предвестника особо мощных солнечных вспышек. За последние 24 часа зафиксировано около 20 вспышек, включая 5 сильных уровня M. Учёные образно называют текущие события на Солнце "адом".

Такая активность может привести к геомагнитным бурям, влияющим на спутники, энергосистемы и даже здоровье людей. Следите за обновлениями от экспертов — Солнце не перестаёт удивлять.