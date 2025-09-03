Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
солнце, корональные дыры
солнце, корональные дыры
© Wikimedia Commons by Amy Moran is licensed under Public domain
Главная / Наука и технологии
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 19:52

Как подготовиться к солнечной буре: что скрывает активная область 4197

Солнечные вспышки из области 4197 представляют угрозу для Земли — ИКИ РАН

Представьте: гигантская активная область на Солнце, которая достигла пика своей мощи и сейчас смотрит прямо на Землю. Это не фантазия — это реальность, и она обещает быть самой опасной за всю историю наблюдений. Давайте разберёмся, что происходит на нашем светиле и почему учёные бьют тревогу.

Почему эта область так важна?

Сотрудники лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН поделились информацией в своём Телеграм-канале. Они отмечают, что активная область 4197 не случайно привлекает внимание мировых центров космической погоды. Вот ключевые особенности:

  • быстрый рост и гигантские размеры: Область развивается стремительно и достигла максимального уровня сложности для солнечных пятен.
  • положение на меридиане: Ночью она вышла точно на центральный солнечный меридиан — линию между Солнцем и Землёй.
  • уровень опасности: В ближайшие двое суток она представляет наибольшую угрозу для планеты за весь период своего существования.

Странности и накопление энергии

Эксперты подчёркивают одну любопытную деталь: область обладает колоссальным запасом энергии, но пока не выдала ни одной значимой вспышки. Вместо этого наблюдается интенсивный разогрев окружающей солнечной короны, что привело к увеличению теплового излучения в 3-5 раз за последние несколько суток.

Это создаёт впечатление системного накопления энергии — типичного предвестника особо мощных солнечных вспышек. За последние 24 часа зафиксировано около 20 вспышек, включая 5 сильных уровня M. Учёные образно называют текущие события на Солнце "адом".

Такая активность может привести к геомагнитным бурям, влияющим на спутники, энергосистемы и даже здоровье людей. Следите за обновлениями от экспертов — Солнце не перестаёт удивлять.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Удивительные сферулы: Perseverance обнаружил уникальные породы — геологи в восторге сегодня в 15:48

Марсианский шлем: Perseverance наткнулся на загадочные артефакты – что скрывает Красная планета

Марсоход Perseverance обнаружил на Марсе необычные каменные образования, напоминающие шлемы рыцарей. Что это - геологичекие особенности или артефакты?

Читать полностью » Мамонты: клада 1G в Мексике - что это значит для науки и какие выводы сегодня в 14:48

Сокрытая правда о мамонтах: мексиканская находка переписала историю ледникового периода

В Мексике обнаружена уникальная генетическая ветвь мамонтов! Клада 1G меняет представление об эволюции и миграции древних гигантов. Уникальные данные ДНК!

Читать полностью » Android внезапно начал тормозить: внутри оказался шпион, использующий Яндекс сегодня в 13:54

LianSpy — новый вирус для Android, использующий Yandex Cloud для шпионства. Узнайте, как его распознать и защитить свои данные от утечки!

Читать полностью » Исследование раскрывает тайну волн-убийц: комбинация факторов и машинное обучение сегодня в 13:48

Морские легенды стали реальностью: ученые объяснили феномен волн-убийц

Ученые раскрыли тайну волн-убийц, проанализировав 27500 записей за 18 лет. Сочетание линейной фокусировки и нелинейных взаимодействий формирует эти гигантские волны.

Читать полностью » Телескоп James Webb: обнаружен аномальный CO₂ в регионе звездообразования сегодня в 12:48

Воды нет, есть CO₂: странный диск бросает вызов науке – невероятное открытие телескопа James Webb

James Webb обнаружил аномальное количество CO₂ в протопланетном диске. Избыток углекислого газа ставит под сомнение классические теории формирования планет. Учёные ищут причины аномалии.

Читать полностью » Искусственный интеллект анализирует ДНК: персонализированная медицина стала ближе сегодня в 11:48

Ваш генетический паспорт больше не загадка: искусственный интеллект расскажет всю правду о рисках для здоровья

Искусственный интеллект научился анализировать генетические тесты, выявляя риски заболеваний, которые ранее было сложно определить. Новый метод - прорыв в персонализированной медицине.

Читать полностью » Восстала из мертвых: древняя Silene stenophylla раскрывает секреты долголетия растений сегодня в 10:48

Вечная мерзлота отдала свой секрет: древнее растение Silene stenophylla удивляет ученых и вдохновляет на новые исследования

Уникальное открытие в палеоботанике: восстановление древнего растения Silene stenophylla из вечной мерзлоты возрастом 31 800 лет. Узнайте о феноменальной сохранности и перспективах для науки.

Читать полностью » Ученые зафиксировали движение отдельного электрона: что это значит для науки сегодня в 9:31

Облака вероятности под прицелом: как рентгеновские импульсы раскрыли секреты электрона – 3 факта

Ученые впервые увидели отдельный электрон в момент химической реакции! Рентгеновские импульсы позволили зафиксировать движение валентных электронов в SLAC. Это прорыв!

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Врач Юрий Глазков назвал шесть распространённых ошибок начинающих бегунов
Питомцы

В Техасе приостановили строительство паромной системы из-за редкого ламантина
Садоводство

Осенняя уборка теплицы снижает риск болезней растений и повышает урожайность
Красота и здоровье

JAMA Neurology: коррекция потери слуха снижает риск деменции на 61% у людей младше 70 лет
Культура и шоу-бизнес

Дочь Майкла Джексона назвала биографический фильм об отце "откровенной ложью"
Спорт и фитнес

Рехал Бходжани, врач спортивной медицины, объяснил влияние ходьбы под уклон на мышцы и метаболизм
Авто и мото

Эксперт Балашов назвал последствия некачественной перекраски авто
Спорт и фитнес

Мышцы плотнее жира и ускоряют метаболизм — объяснила физиотерапевт Тиффани Уоллес
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet