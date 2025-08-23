Искусственный интеллект впервые предсказал гнев Солнца — человечество в шоке
Учёные IBM и NASA создали уникальную модель искусственного интеллекта, способную предсказывать мощные солнечные вспышки с точностью, ранее недостижимой. Разработку назвали Surya — в честь санскритского слова "солнце".
Эта система анализирует данные с космического телескопа Solar Dynamic Observatory (SDO), который на протяжении 15 лет непрерывно наблюдает за нашей звездой. Каждые 12 секунд SDO фиксирует изображения в разных диапазонах длин волн, позволяя определить температуру слоёв Солнца и отслеживать магнитную активность.
Почему это важно
Солнечные вспышки и выбросы корональной массы способны:
- вывести из строя спутники,
- нарушить работу навигации,
- вызвать перебои в энергосетях,
- создать угрозу для астронавтов из-за радиации.
Поэтому точные прогнозы солнечной активности становятся всё более значимыми, особенно в условиях растущей зависимости человечества от технологий и активного освоения космоса.
Как работает Surya
Новая модель ИИ содержит 360 миллионов параметров и обучена на многолетних данных SDO. Она использует изображения, полученные с помощью приборов Atmospheric Imaging Assembly (AIA) и Helioseismic and Magnetic Imager (HMI), чтобы:
- прогнозировать вспышки и динамику солнечного ветра,
- анализировать спектры экстремального ультрафиолета,
- выявлять закономерности в эволюции Солнца.
Учёные ставили перед Surya задачу: предсказывать, что именно увидит SDO через час. В ряде экспериментов модель давала прогнозы за два часа до события и показала результативность на 16% выше, чем существующие методы.
Солнце "глазами" ИИ
"С помощью Surya мы создали первую базовую модель, которая смотрит солнцу в глаза и прогнозирует его настроение", — заявил директор исследовательского центра IBM Research Europe в Великобритании и Ирландии Хуан Бернабе-Морено.
По его словам, сотрудничество IBM и NASA с 2023 года направлено на то, чтобы использовать ИИ для понимания процессов как на Земле, так и за её пределами.
Поддержала идею и специалист по солнечной физике из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики Кэти Ривз.
"Извлечение характеристик и событий из петабайт данных — трудоёмкий процесс, и теперь мы можем его автоматизировать", — сказала она.
Открытый доступ к исследованиям
Команда разработчиков выложила Surya в открытый доступ на платформах GitHub и Hugging Face, а также подготовила специальный набор данных и тестов под названием SuryaBench. Это позволит исследователям по всему миру глубже изучить поведение Солнца и расширить возможности солнечной прогностики.
Эта разработка может стать важным шагом к тому, чтобы человечество заранее готовилось к угрозам космоса, не дожидаясь, пока вспышка застигнет нас врасплох.
