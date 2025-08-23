Искусственный интеллект впервые предсказал гнев Солнца — человечество в шоке

Учёные IBM и NASA создали уникальную модель искусственного интеллекта, способную предсказывать мощные солнечные вспышки с точностью, ранее недостижимой. Разработку назвали Surya — в честь санскритского слова "солнце".

Эта система анализирует данные с космического телескопа Solar Dynamic Observatory (SDO), который на протяжении 15 лет непрерывно наблюдает за нашей звездой. Каждые 12 секунд SDO фиксирует изображения в разных диапазонах длин волн, позволяя определить температуру слоёв Солнца и отслеживать магнитную активность.

Почему это важно

Солнечные вспышки и выбросы корональной массы способны:

вывести из строя спутники,

нарушить работу навигации,

вызвать перебои в энергосетях,

создать угрозу для астронавтов из-за радиации.

Поэтому точные прогнозы солнечной активности становятся всё более значимыми, особенно в условиях растущей зависимости человечества от технологий и активного освоения космоса.

Как работает Surya

Новая модель ИИ содержит 360 миллионов параметров и обучена на многолетних данных SDO. Она использует изображения, полученные с помощью приборов Atmospheric Imaging Assembly (AIA) и Helioseismic and Magnetic Imager (HMI), чтобы:

прогнозировать вспышки и динамику солнечного ветра,

анализировать спектры экстремального ультрафиолета,

выявлять закономерности в эволюции Солнца.

Учёные ставили перед Surya задачу: предсказывать, что именно увидит SDO через час. В ряде экспериментов модель давала прогнозы за два часа до события и показала результативность на 16% выше, чем существующие методы.

Солнце "глазами" ИИ

"С помощью Surya мы создали первую базовую модель, которая смотрит солнцу в глаза и прогнозирует его настроение", — заявил директор исследовательского центра IBM Research Europe в Великобритании и Ирландии Хуан Бернабе-Морено.

По его словам, сотрудничество IBM и NASA с 2023 года направлено на то, чтобы использовать ИИ для понимания процессов как на Земле, так и за её пределами.

Поддержала идею и специалист по солнечной физике из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики Кэти Ривз.

"Извлечение характеристик и событий из петабайт данных — трудоёмкий процесс, и теперь мы можем его автоматизировать", — сказала она.

Открытый доступ к исследованиям

Команда разработчиков выложила Surya в открытый доступ на платформах GitHub и Hugging Face, а также подготовила специальный набор данных и тестов под названием SuryaBench. Это позволит исследователям по всему миру глубже изучить поведение Солнца и расширить возможности солнечной прогностики.

Эта разработка может стать важным шагом к тому, чтобы человечество заранее готовилось к угрозам космоса, не дожидаясь, пока вспышка застигнет нас врасплох.