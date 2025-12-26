Космическая погода больше не застанет врасплох: эксперимент вскрывает скрытый механизм Солнца

Активность Солнца по-прежнему остается одной из главных загадок для астрофизиков, несмотря на десятилетия наблюдений. Особенно сложно точно определить момент и место, где зарождаются мощные вспышки, влияющие на космическую погоду и работу технологий на Земле. Об этом сообщает агентство "РИА Новости".

Эксперимент Солнце-Терагерц и его задачи

Российские ученые готовятся провести научный эксперимент "Солнце-Терагерц", цель которого — определить точное место зарождения солнечных вспышек. Проект реализуется специалистами Физического института РАН и предполагает изучение излучения в терагерцовом диапазоне. Руководитель проекта Владимир Махмутов отмечает, что такие измерения ранее практически не проводились.

Исследователи рассчитывают, что новые данные позволят заглянуть в те слои солнечной атмосферы, которые остаются недоступными для традиционных методов наблюдений. Это должно приблизить ученых к пониманию механизмов накопления и высвобождения энергии на Солнце.

Почему наблюдения возможны только в космосе

Аппаратура эксперимента будет работать на частотах, позволяющих исследовать область на глубине примерно 300-1000 километров от фотосферы. По мнению специалистов, именно в этом диапазоне могут формироваться первичные процессы, приводящие к солнечным вспышкам. Однако земная атмосфера поглощает терагерцовое излучение, что делает наблюдения с поверхности планеты невозможными.

Поэтому эксперимент планируется проводить в космосе. Размещение оборудования вне атмосферы позволит зафиксировать излучение без искажений и получить данные, которые ранее были недоступны для анализа.

Сравнение излучений и проверка теорий

Ключевая идея эксперимента заключается в сравнении времени появления разных типов излучения — терагерцового, рентгеновского и других. Это позволит определить, где именно начинается энерговыделение.

"Если мы покажем, что терагерцовое излучение возникло раньше, чем появился, допустим, рентген, мы можем сказать, что первоначальное энерговыделение произошло в нижней хромосфере", — отметил руководитель проекта Владимир Махмутов.

Полученные данные помогут проверить семь существующих теоретических моделей солнечных вспышек и определить, какая из них наиболее точно описывает происходящие процессы. Кроме того, результаты могут повысить точность прогнозов космической погоды и улучшить систему раннего предупреждения.

Размещение оборудования на МКС

Оборудование для эксперимента планируется доставить на Международную космическую станцию на одном из грузовых кораблей "Прогресс". Космонавты установят прибор с восемью каналами регистрации на внешней поверхности российского сегмента МКС.

Такое размещение позволит фиксировать магнитные поля и концентрацию частиц непосредственно в предполагаемой зоне зарождения вспышек. В случае успеха эксперимент "Солнце-Терагерц" станет важным шагом в изучении солнечной активности.