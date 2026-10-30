Гигантский протуберанец сорвался с Солнца: последствия могут оказаться неожиданными

Выброс колоссального облака плазмы с поверхности Солнца может спровоцировать серьезные сбои в работе наземных энергосистем и вывести из строя космические аппараты, заявил главный научный сотрудник Института земного магнетизма РАН, доктор физико-математических наук Борис Филиппов. В комментарии для NewsInfo эксперт проанализировал последствия активности светила для земной техносферы.

Ранее сообщалось, что космические телескопы зафиксировали отделение от солнечной поверхности гигантского протуберанца, размер которого достиг полумиллиона километров. Представители Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН пояснили, что данные структуры представляют собой холодные и плотные газовые облака, удерживаемые мощными магнитными петлями.

Несмотря на то, что основная масса вещества в этот раз направлена в сторону от нашей планеты, исследователи не исключают, что прогноз на магнитную бурю может быть скорректирован из-за расширения газового облака.

Физик отметил, что ключевым фактором опасности является траектория движения выброса. Когда протуберанец трансформируется в корональный выброс массы, он превращается в намагниченное облако плазмы, несущееся сквозь межпланетное пространство. Современная космическая погода напрямую зависит от того, произойдет ли прямое столкновение этого потока с магнитосферой Земли, что обычно случается через двое-трое суток после события на Солнце.

"Это облако плазмы солнечной с магнитным полем, оно в межпланетном поле летит в сторону Земли. Через два, иногда три дня оно соударяется с магнитным полем Земли, с земной магнитосферой и вызывает разные эффекты. Называют их геомагнитными бурями", — рассказал Филиппов.

По словам ученого, наибольшую угрозу такие явления представляют для протяженных металлических конструкций, в которых возникают наведенные токи. Под удар попадают магистральные трубопроводы и линии электропередачи. Важно учитывать, что магнитное поле нашей звезды способно вызывать масштабные техногенные аварии. Специалист напомнил о знаменитом Квебекском событии 1989 года, когда мощнейшая буря привела к перегоранию трансформаторов и погрузила целую провинцию в Канаде в темноту на девять часов.

Особое внимание эксперт уделил безопасности орбитальных группировок. Спутники, находящиеся на высоких орбитах, лишены защиты плотных слоев атмосферы и магнитного щита. В периоды экстремальной активности инженерам приходится временно отключать чувствительную электронику, чтобы предотвратить ее необратимое повреждение.

Сегодня мощные выбросы плазмы становятся критическим вызовом для глобальных систем навигации и связи. Ускоренная деградация орбит также приводит к тому, что космический хлам начинает быстрее входить в плотные слои атмосферы.

"Для спутников, которые находятся за пределами магнитосферы, это может быть действительно серьезная опасность, иногда их даже выключают, чтобы ничего не испортилось, не перегорело", — резюмировал специалист.

Проверено экспертом: эксперт в области астрономии Наталья Орлова

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