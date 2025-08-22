Солнечная энергия и моча: как простое превращается в ценное удобрение

Как вы относитесь к идее производить удобрения из мочи? Инженеры Стэнфордского университета сделали это возможным, разработав установку, которая использует солнечную энергию для преобразования мочи в ценное удобрение, одновременно генерируя электроэнергию.

Уникальный прототип

Прототип системы извлекает аммиак из мочи — ключевого компонента для производства азотных удобрений. Затем он превращает его в сульфат аммония, который широко используется в сельском хозяйстве. Интересно, что установка не требует подключения к электросети; ей достаточно солнечных панелей. Более того, устройство эффективно использует тепло, которое обычно теряется с задней стороны панелей, ускоряя химические реакции и повышая их эффективность.

Авторы исследования подчеркивают, что каждый человек выделяет достаточно азота с мочой, чтобы удобрить собственный сад. Тем не менее, на мировом рынке по-прежнему закупаются дорогие импортные удобрения. Новая технология предлагает решение этой проблемы, позволяя производить удобрения прямо на месте, используя только солнечную энергию.

Экологическая инициатива

Эта инновация может решить сразу несколько задач: обеспечить доступ к удобрениям, вырабатывать электроэнергию и улучшать санитарные условия. Эксперты отмечают, что более 80% сточных вод в мире не очищаются, что приводит к загрязнению почвы и водоемов. Внедрение данной системы сделает сточные воды экологически безопасными и пригодными для повторного использования.

Таким образом, разработка Стэнфордского университета открывает новые горизонты в области устойчивого сельского хозяйства и экологии, предлагая эффективные решения для насущных проблем.