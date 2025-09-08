Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Солнечный протуберанец
Солнечный протуберанец
© https://www.flickr.com/photos/gsfc/6938796248/ by NASA Goddard Space Flight Center from Greenbelt, MD, USA is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license.
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 17:13

Электронный шторм из космоса: почему спутники оказались на грани катастрофы

Солнечные бури угрожают спутникам на орбите Земли

Представьте: Солнце, наша звезда, не просто светит и греет, а выступает в роли мощнейшего ускорителя частиц во всей Солнечной системе. Эти "ливни" заряженных частиц могут вывести из строя космические аппараты или даже нарушить электросети на Земле.

Но что именно порождает эти опасные потоки? Ученые с помощью станции Solar Orbiter разобрались в этом, разделив сверхбыстрые электроны на два типа в зависимости от солнечных событий.

Что такое Solar Orbiter?

Аппарат Solar Orbiter — это настоящая космическая лаборатория для изучения Солнца. Он подходит к светилу ближе, чем любой другой зонд: всего на 42 миллиона километров от поверхности, что составляет 0,28 астрономической единицы. Для сравнения, Меркурий в перигелии находится в 47 миллионах километров от Солнца. Благодаря этому Solar Orbiter собирает уникальные данные о солнечной активности.

Солнечная активность разнообразна: от легкого солнечного ветра до мощных вспышек и выбросов корональной массы. Именно последние создают потоки солнечных энергичных электронов (solar energetic electrons, SEE) с энергиями от киловольт до мегаэлектронвольт.

Ученые классифицируют эти выбросы по длительности:

  • импульсивные: короткие всплески, связанные с небольшими вспышками и другими явлениями.
  • продолжительные: длительные потоки, вызванные мощными солнечными вспышками и выбросами корональной массы.

Результаты нового исследования

В свежей работе астрономы проанализировали данные Solar Orbiter и выявили 303 таких выброса с ноября 2020 по декабрь 2022 года. Они разделили их на импульсивные и продолжительные, связав с конкретными событиями на Солнце. Оказалось, что количество выбросов растет по мере усиления солнечной активности. Интересно, что большинство зарегистрировано на расстоянии, но в среднем аппарат фиксирует около 0,3 выброса в день, независимо от дистанции.

"Мы видим четкое разделение между "импульсивными" вспышками частиц, при которых энергичные электроны отлетают от поверхности Солнца всплесками в результате солнечных вспышек, и "продолжительными", связанными с растянутыми во времени выбросами корональной массы, при которых на протяжении длительного периода вылетает более широкий поток частиц", — объяснил ведущий автор исследования Александр Вармут из Потсдамского астрофизического института (Германия).

Импульсивные выбросы ассоциируются с рентгеновскими и мощными ультрафиолетовыми вспышками, а продолжительные — с выбросами корональной массы. При импульсивных ученые отметили задержку в часах между событием и прибытием электронов к аппарату.

"Оказывается, как минимум частично это связано с тем, как электроны путешествуют сквозь пространство — это может быть задержка и в их высвобождении, и в регистрации аппаратом. Электроны попадают в турбулентность, разлетаются в разные стороны, и тому подобное, поэтому мы не ловим их сразу. Чем дальше от Солнца, тем заметнее этот эффект", — объяснила соавтор работы Лаура Родригез-Гарсия.

Все данные доступны в открытом каталоге, который продолжают пополнять.

Будущие миссии по изучению Солнца

В ближайшие годы появятся новые инструменты для мониторинга солнечной погоды:

  • TRACERS: пара спутников, запущенных 23 июля 2025 года, для изучения взаимодействия солнечных частиц с магнитосферой Земли.
  • СМАЙЛ: аппарат, который будет собирать данные о солнечном ветре и магнитосфере; запуск планируется в 2026 году Европейским космическим агентством и Китайской академией наук. Он достигнет 121 тысячи километров над Северным полюсом.
  • Vigil: миссия на 2031 год, которая будет следить за Солнцем из точки Лагранжа L5, предсказывая события за 4-5 дней до их воздействия на Землю.

Эти проекты помогут лучше прогнозировать угрозы от солнечной активности.

Читайте также

Археологи обнаружили этрусскую урну III века до н.э. в Перудже сегодня в 18:01

Почему в урне элиты нет ни костей, ни пепла? Тайна древнего обряда

В Перудже нашли урну с Медузой, но без останков — только сосуды. Что это значит для этрусских традиций? Тайна древнего ритуала раскрывается в некрополе Палаццоне.

Читать полностью » Найдена древнегреческая надпись с именами эфебов эпохи Клавдия — открытие в Шотландии сегодня в 14:14

Мраморная плита века: загадочные имена, которые перепишут историю античности

В Национальном музее Шотландии обнаружена древнегреческая плита со списком 31 эфеба эпохи Клавдия. Уникальная находка раскрывает участие неграждан в афинском эфебате и связь военной подготовки с культурным обменом в I веке н.э.

Читать полностью » Прорыв в квантовой физике: ученые впервые измерили магнитный импульс атомного ядра за 5 секунд сегодня в 13:17

Титан-49 раскрыл магнитную тайну: как ученые засекли сердцебиение атома в реальном времени

Учёные из Нидерландов впервые зафиксировали магнитные импульсы атомного ядра титана-49 в реальном времени с помощью сканирующего туннельного микроскопа. Открытие 5-секундного «ритма» спинов открывает путь к созданию стабильных кубитов для квантовых вычислений.

Читать полностью » Раскрыта тайна куриного старта: где и когда люди впервые приручили этих птиц сегодня в 13:14

История переписана: куры появились на 6500 лет позже, чем мы думали – вот где и когда их одомашнили

Международное исследование переписывает историю одомашнивания кур! Узнайте, где и когда на самом деле появились домашние куры, и как они распространились по миру.

Читать полностью » Историческая находка: обломки корабля подтверждают легенды о пиратах в Индийском океане сегодня в 12:01

Пиратский клад Индийского океана: затонувший корабль раскроет тайны морских разбойников

У берегов Мадагаскара найден 300-летний корабль, подтверждающий легенды о пиратах. Это Nossa Senhora do Cabo с сокровищами на $138 млн. На борту золото, фарфор, католические реликвии.

Читать полностью » Учёные нашли первое прямое доказательство использования медведей в кровавых зрелищах Римской империи сегодня в 11:01

Раскопки в Сербии: копьё, инфекция и железные прутья — что сломало бурого медведя 1700 лет назад

Череп бурого медведя, найденный у амфитеатра в Сербии, стал сенсацией: анализ показал, что 1700 лет назад зверь участвовал в гладиаторских боях, годами мучился в неволе и погиб от травм. Первое прямое доказательство кровавых зрелищ Рима!

Читать полностью » Археологи обнаружили 2000-летний римский шлем с сохранившимися нащечниками сегодня в 10:01

Секрет римских легионеров раскрыт: шлем возрастом 2000 лет нашли на морском дне — что скрывают наслоения

У берегов Сицилии обнаружен редкий римский шлем Монтефортино возрастом 2000 лет. Находка связана с битвой 241 г. до н.э., изменившей ход истории Средиземноморья. Артефакты изучают с помощью 3D-технологий.

Читать полностью » Тайны ядра Земли раскрыты: углерод неожиданно важен для планеты сегодня в 9:03

Тайны ядра Земли раскрыты: углерод сыграл решающую роль – вот что выяснили ученые

Ученые выяснили, что углерод сыграл ключевую роль в процессе кристаллизации земного ядра. Исследование показало как углерод, в составе ядра повлиял на стабильности магнитного поля Земли.

Читать полностью »

