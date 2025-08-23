Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Солнечное затмение
Солнечное затмение
© commons.wikimedia.org by Randy McGuire is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 1:26

Жители юга Новой Зеландии проснутся 21 сентября в удивительном свете — редкость для всего мира

Жители Антарктиды и юга Новой Зеландии увидят до 86% покрытия Солнца при затмении 21 сентября

В конце сентября небо приготовит редкое и завораживающее представление. 21 сентября жители южного полушария смогут увидеть частное солнечное затмение, совпадающее по времени с равноденствием. Для миллионов людей оно останется незамеченным, но тем, кто окажется в Антарктиде, Новой Зеландии и на просторах южной части Тихого океана, повезёт увидеть, как Солнце взойдёт уже затемнённым.

Это явление получило название "затмение равноденствия". Оно произойдёт почти синхронно с осенним равноденствием на Севере и весенним — в Южном полушарии.

Равноденствие наступит 22 сентября в 18:19 UTC.

Частное затмение начнётся днём ранее, 21 сентября, в 17:29 UTC и продлится до 21:53 UTC.
Таким образом, в Новой Зеландии и Антарктиде Солнце поднимется уже во время затмения — настоящий подарок для наблюдателей.

Почему это не похоже на полное затмение

В отличие от полного солнечного затмения, когда Луна полностью закрывает диск Солнца, здесь останется тонкий полумесяц света. Небо не потемнеет, но зрелище всё равно впечатлит. Особенно если наблюдать его на рассвете, когда светило медленно выходит из-за горизонта.

Максимальное покрытие Солнца составит до 86% в районе моря Росса в Антарктиде и на юге Новой Зеландии. В городе Данидин, например, солнце взойдёт в 6:27 утра уже в затмении, а спустя 40 минут закроется почти на три четверти.

Где и что увидят

По подсчётам Timeanddate. com, лишь около 400 тысяч человек смогут насладиться затмением более чем на 70%.

  • В Окленде максимальная фаза составит 61%.
  • На Фиджи и Тонга затмение будет заметно слабее.
  • В австралийском Хобарте зрители увидят лишь 3% покрытия Солнца.

Самые впечатляющие виды достанутся Антарктиде и югу Новой Зеландии, где природа устроит по-настоящему редкое шоу.

Когда ждать следующего

Следующее солнечное затмение состоится 17 февраля 2026 года. Тогда зрителей ждёт кольцеобразное затмение, известное как "огненное кольцо". Оно продлится чуть более двух минут, но увидеть его снова удастся лишь из далёкой Антарктиды — и снова компания у пингвинов будет самой многочисленной.

