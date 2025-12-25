Солнечный максимум разогнал планету: магнитные бури бьют рекорды десятилетия

Рекордное количество магнитных бурь в 2025 году оказалось не аномалией, а закономерным этапом солнечного цикла. Земля переживает период повышенных геомагнитных возмущений, которые фиксируются всё чаще и заметнее, чем в предыдущие годы. О причинах этой активности и прогнозах на ближайшее будущее рассказала руководитель Центра прогнозов космической погоды ИЗМИРАН Мария Абунина. Об этом она сообщила в комментарии изданию Pravda.Ru.

Почему 2025 год стал рекордным

Ранее РБК сообщило, что в 2025 году было зафиксировано 69 магнитных бурь — это максимальный показатель с 2017 года. С учётом ожидаемой бури 30 декабря уходящий год станет самым геомагнитно возмущённым за последнее десятилетие.

По словам Марии Абуниной, столь высокая активность напрямую связана с фазой солнечного максимума. Именно в этот период Солнце проявляет наибольшую активность, что отражается на состоянии околоземного пространства и магнитного поля планеты.

Основные источники геомагнитных бурь

Эксперт пояснила, что рост числа бурь обусловлен действием сразу нескольких факторов. Речь идёт не только о корональных выбросах массы, которые традиционно ассоциируются с магнитными возмущениями, но и о высокоскоростных потоках солнечного ветра, исходящих из корональных дыр.

"Можно ожидать примерно такого же количества, чуть меньше, чем в этом году. Повышенная активность связана с тем, что год солнечного максимума еще не завершился. Геомагнитные бури формируются не только из-за корональных выбросов, но и из-за высокоскоростных потоков из корональных дыр, которые вносят значительный вклад в общее число возмущений", — пояснила руководитель Центра прогнозов космической погоды ИЗМИРАН Мария Абунина.

Чего ждать в 2026 году

По оценке специалиста, в следующем году солнечная активность начнёт постепенно снижаться по мере прохождения пика цикла. Это может привести к некоторому уменьшению числа магнитных бурь, однако полностью спокойных периодов ожидать не стоит.

Абунина подчеркнула, что даже на этапе спада солнечной активности геомагнитные возмущения продолжат регулярно фиксироваться. Таким образом, повышенное внимание к прогнозам космической погоды сохранит актуальность и в ближайшие годы.