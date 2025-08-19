Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 6:02

Солнечный ветер слабеет: влияние на Землю сходит на нет

Солнечная активность идет на спад: прогноз ученых

Ученые из Института космических исследований (ИКИ) РАН зафиксировали снижение солнечной активности и выход Земли из выброшенных ранее быстрых потоков солнечной плазмы. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии, что является важной информацией для понимания состояния космической погоды.

Скорость солнечного ветра в окрестностях нашей планеты пошла вниз примерно с 8 часов утра. Это свидетельствует о уменьшении воздействия солнечной плазмы на Землю.

По словам ученых, Земля выходит из быстрых потоков солнечной плазмы, в которые она попала в конце прошлой недели. Это означает, что период повышенной солнечной активности, который мог оказывать влияние на различные космические системы и земную атмосферу, завершается.

Вспышечная энергия: признаки исчерпания

На Солнце уже наблюдаются признаки исчерпания вспышечной энергии. Это указывает на то, что вероятность возникновения крупных солнечных вспышек в ближайшие дни снижается.

Несмотря на общую нестабильность небесного тела, крупные вспышки в такой ситуации "почти невозможны на ближайшие 2-3 суток". Это хорошая новость для различных космических аппаратов и систем связи.

"Фоновое рентгеновское излучение звезды снизилось с начала суток почти в три раза, примерно настолько же сократилась мощность наблюдаемых вспышек", — констатировали в Лаборатории солнечной астрономии.

Это еще одно подтверждение снижения солнечной активности. Корональные дыры, области пониженной плотности и температуры в солнечной короне, также оказывают влияние на космическую погоду. Снижение воздействия со стороны корональных дыр означает уменьшение возмущений в магнитосфере Земли.

Влияние на Землю: снижение рисков для систем связи

Снижение солнечной активности, включая выход Земли из потоков солнечной плазмы, снижает риски для различных систем связи, спутниковой навигации и работы электросетей на Земле.

Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН ведет постоянный мониторинг солнечной активности и предоставляет прогнозы космической погоды. Эти данные важны для различных отраслей, зависящих от состояния космоса.

Интересные факты о Солнце:

Солнце — это звезда, состоящая в основном из водорода и гелия.
Солнечная вспышка может длиться от нескольких минут до нескольких часов.
Солнечный ветер — это поток заряженных частиц, исходящих от Солнца.
Возраст Солнца составляет около 4,6 миллиарда лет.

Снижение солнечной активности и выход Земли из потоков солнечной плазмы — благоприятная тенденция, которая снижает риски для различных систем и инфраструктуры на Земле. Ученые продолжат мониторинг солнечной активности и предоставят своевременные прогнозы.

