Белый яд или жизненная необходимость: почему соль на самом деле нельзя вычеркивать из рациона

Полный отказ от соли может привести к снижению давления и проблемам с сердцем, предупредила диетолог, кандидат медицинских наук, эксперт Роскачества Елена Сюракшина. О последствиях исключения соли из рациона специалист рассказала NewsInfo.

Сюракшина пояснила, что полный отказ от соли негативно отражается на работе организма, в том числе на сердечной мышце и уровне давления. По ее словам, дефицит соли может привести к тому, что давление будет постоянно не в норме, а также возникнет дополнительная нагрузка на некоторые органы.

"Соль — это по сути калий. При отказе от соли калия организм не будет получать, мышцы миокарда пострадают, давление не будет держаться, все время будет низкое, на почках будет не очень хорошо отражаться", — отметила Сюракшина.

Эксперт добавила, что даже при соблюдении диеты полностью исключать соль не рекомендуется. В минимальных количествах она необходима. При этом чрезмерное употребление соли также, по словам диетолога, опасно.