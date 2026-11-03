Россия Спорт Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Гороховый суп
Гороховый суп
© Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Главная / Еда
Кирилл Раевский Опубликована сегодня в 15:54

В кастрюле то вода, то густая каша: сколько гороха нужно для супа, чтобы не испортить обед

Гороховый суп — это всегда баланс между жидким блюдом и плотной кашей. Весь секрет кроется в пропорции сухой крупы к воде. Чтобы получить классическую консистенцию, стоит придерживаться правила: 100 г колотого гороха на 1 литр воды. Если же вам ближе текстура "столовского" густого супа, дозировку можно увеличить до 130 г, но дальнейшее повышение превратит блюдо в гарнир.

Выбор продукта и расчет объема

Разница между целым и колотым горохом заключается не только в скорости приготовления, но и в характере итогового блюда. Колотый горох быстрее отдает крахмал, создавая обволакивающую кремовую базу, что идеально для супов-пюре или вариаций с копченостями. Целый горох дольше держит форму, сохраняя отдельную горошину в каждой ложке.

  • На 2 литра воды: 180-200 г гороха (около 1 стакана) — на 4-5 порций.
  • На 3 литра воды: 250-300 г гороха (1,5 стакана) — на 6-7 порций.
  • На 4 литра воды: 350-400 г гороха (2 стакана) — на 8 порций.
  • На 5 литров воды: 450-500 г гороха (2,5 стакана) — на 10 порций.

Подготовка и тепловая обработка

Замачивание — это не просто способ ускорить варку, но и важный этап очистки продукта от веществ, вызывающих газообразование. Важно помнить: горох впитывает воду и увеличивается в объеме почти вдвое, поэтому расчет веса должен идти по сухому продукту. После замачивания воду обязательно сливают, а крупу промывают.

Время приготовления зависит от подготовки:

  • Колотый горох: 30-40 минут (после замачивания на 1,5-3 часа) или 1,5-2 часа (без замачивания).
  • Целый горох: около 1 часа (после замачивания на 6-8 часов) или 2-2,5 часа (без замачивания).

Критические ошибки при варке

Главный враг мягкого гороха — соль и кислота, добавленные слишком рано. Соль укрепляет оболочку зерна, делая его жестким. Поэтому солить суп следует за 5-10 минут до готовности. То же касается и томатной пасты или уксуса: любые кислые ингредиенты замедляют размягчение продукта.

Также стоит избегать бурного кипения. Горох должен томиться на медленном огне. Если же продукт старый, даже длительная варка может не привести к желаемой консистенции.

Интересно, что если заменить привычный желтый горох на зеленый (сушеный), суп приобретет более выраженный "овощной" оттенок и легкую сладость, что могло бы стать отличной альтернативой тяжелым копченостям, например, в сочетании с обжаренным сельдереем и пастернаком.

Автор Кирилл Раевский
Выпускающий редактор NewsInfo.Ru. Закончил НИУ ВШЭ. Специалист по фактчекингу и цифровому контенту

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Красная рыба дорожает, а праздник отменять рано: три доступные замены для новогоднего стола 30.10.2026 в 19:49

Взлет цен на лососевые заставляет искать альтернативные решения для праздничного стола, которые выглядят эффектно и не требуют лишних затрат.

Читать полностью » Тарелка супа с неожиданным эффектом: какие ингредиенты особенно полезны при гипертонии 30.10.2026 в 15:54

Диетолог Дарья Русакова рассказала NewsInfo, как овощные супы могут значительно улучшить состояние сосудов и снизить давление.

Читать полностью » Завтрак закончился, а еды ещё на полдня: куда отели убирают блюда со шведского стола 30.10.2026 в 11:46

После ухода последнего гостя на кухне начинается строгий процесс сортировки, который скрыт от посторонних глаз и подчинен жестким санитарным протоколам.

Читать полностью » Сырники держатся до первой лопатки: почему творожный завтрак разваливается прямо на сковороде 29.10.2026 в 18:41

Утренний завтрак превращается в разочарование, когда вместо аккуратных изделий на сковороде образуется липкая масса, лишенная всякой структуры.

Читать полностью » Домашнее яйцо бледнее магазинного: яркий желток не всегда говорит о том, что курица гуляла 29.10.2026 в 11:37

Многие считают, что насыщенный цвет желтка указывает на качество и пользу, но реальность далека от визуальных ожиданий покупателей в супермаркетах.

Читать полностью » Мясо на столе, бактерии на старте: привычная разморозка может испортить ужин без запаха 28.10.2026 в 14:52

Многие привыкли оставлять замороженные продукты на столе, считая это безопасным, но эксперты предупреждают о невидимых рисках, скрывающихся внутри мяса.

Читать полностью » Русский завтрак может обернуться сахарными качелями: секрет кроется в способе приготовления 27.10.2026 в 18:14

Диетолог Анжелика Дюваль назвала NewsInfo главные составляющие традиционного русского завтрака.

Читать полностью » Панцири летят в ведро, а вместе с ними и вкус: остатки креветок способны преобразить домашний ужин 27.10.2026 в 14:33

После чистки креветок на столе остаются элементы, которые большинство отправляет в мусор, лишая свои будущие блюда насыщенного морского акцента.

Читать полностью »

Новости
Кузов набирает лишние 15 кг не просто так: как на заводе "Москвич" защищают машины от ржавчины
Красота и здоровье
Горсть таблеток может уйти в прошлое: для пожилых готовят решение, которое пока кажется фантастикой
Курьеры рискуют потерять привычные маршруты: новые правила изменят жизнь не только пешеходов
Красота и здоровье
Обхват талии растет — риск диабета идет следом: организм подает сигнал, который часто пропускают
Туризм
Море снова открывают для туристов: на курортах ОАЭ разрешили купаться после нефтяного загрязнения
Экономика
Второе сердце забилось: на атомном ледоколе "Чукотка" запустили реактор левого борта
Туризм
Скорость — всего 40 км/ч, зато польза огромная: чем живёт необычный поезд в горах Китая
Вместо дивана — гантели и выпады: в 79 лет женщина выстроила режим из силовых, кардио и пилатеса
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet