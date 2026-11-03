В кастрюле то вода, то густая каша: сколько гороха нужно для супа, чтобы не испортить обед

Гороховый суп — это всегда баланс между жидким блюдом и плотной кашей. Весь секрет кроется в пропорции сухой крупы к воде. Чтобы получить классическую консистенцию, стоит придерживаться правила: 100 г колотого гороха на 1 литр воды. Если же вам ближе текстура "столовского" густого супа, дозировку можно увеличить до 130 г, но дальнейшее повышение превратит блюдо в гарнир.

Выбор продукта и расчет объема

Разница между целым и колотым горохом заключается не только в скорости приготовления, но и в характере итогового блюда. Колотый горох быстрее отдает крахмал, создавая обволакивающую кремовую базу, что идеально для супов-пюре или вариаций с копченостями. Целый горох дольше держит форму, сохраняя отдельную горошину в каждой ложке.

На 2 литра воды: 180-200 г гороха (около 1 стакана) — на 4-5 порций.

180-200 г гороха (около 1 стакана) — на 4-5 порций. На 3 литра воды: 250-300 г гороха (1,5 стакана) — на 6-7 порций.

250-300 г гороха (1,5 стакана) — на 6-7 порций. На 4 литра воды: 350-400 г гороха (2 стакана) — на 8 порций.

350-400 г гороха (2 стакана) — на 8 порций. На 5 литров воды: 450-500 г гороха (2,5 стакана) — на 10 порций.

Подготовка и тепловая обработка

Замачивание — это не просто способ ускорить варку, но и важный этап очистки продукта от веществ, вызывающих газообразование. Важно помнить: горох впитывает воду и увеличивается в объеме почти вдвое, поэтому расчет веса должен идти по сухому продукту. После замачивания воду обязательно сливают, а крупу промывают.

Время приготовления зависит от подготовки:

Колотый горох: 30-40 минут (после замачивания на 1,5-3 часа) или 1,5-2 часа (без замачивания).

30-40 минут (после замачивания на 1,5-3 часа) или 1,5-2 часа (без замачивания). Целый горох: около 1 часа (после замачивания на 6-8 часов) или 2-2,5 часа (без замачивания).

Критические ошибки при варке

Главный враг мягкого гороха — соль и кислота, добавленные слишком рано. Соль укрепляет оболочку зерна, делая его жестким. Поэтому солить суп следует за 5-10 минут до готовности. То же касается и томатной пасты или уксуса: любые кислые ингредиенты замедляют размягчение продукта.

Также стоит избегать бурного кипения. Горох должен томиться на медленном огне. Если же продукт старый, даже длительная варка может не привести к желаемой консистенции.

Интересно, что если заменить привычный желтый горох на зеленый (сушеный), суп приобретет более выраженный "овощной" оттенок и легкую сладость, что могло бы стать отличной альтернативой тяжелым копченостям, например, в сочетании с обжаренным сельдереем и пастернаком.