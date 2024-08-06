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Sokolov намерен провести IPO в конце 2025 года
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Sokolov рассчитывает на привлечение с помощью IPO порядка 15 миллиардов рублей

Sokolov намерен провести IPO в конце 2025 года

Ювелирная компания Sokolov рассматривает возможность выхода на биржу (IPO) в третьем квартале 2025 года. По предварительным оценкам, объем размещения может составить порядка 15 миллиардов рублей.

Генеральный директор компании Николай Поляков сообщил журналистам, что компания готова к IPO с технической точки зрения, но ожидает более благоприятной рыночной конъюнктуры. Он отметил, что последние размещения на рынке не демонстрируют высокого спроса и ликвидности.

Поляков подчеркнул, что в настоящее время компания не испытывает острой необходимости в привлечении дополнительных инвестиций. Финансовое положение Sokolov стабильно, соотношение долга к EBITDA находится на комфортном уровне. Тем не менее, компания продолжает рассматривать публичные рынки как потенциальный источник финансирования в будущем.

Стоит отметить, что это не первая попытка Sokolov выйти на биржу. В 2021 году компания планировала IPO в США и Москве, однако сделка не состоялась. Несмотря на это, в 2022 году Sokolov подтвердил свои намерения стать публичной компанией.

Sokolov - один из ведущих российских производителей ювелирных изделий, занимающий лидирующие позиции как в производстве, так и в розничной торговле. Компания обладает собственным производством, аффинажным заводом, развитой дистрибьюторской сетью в России и СНГ, а также активно развивает онлайн и офлайн продажи.

Фото: From Wikimedia Commons/ NJo (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)

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