Sokolov рассчитывает на привлечение с помощью IPO порядка 15 миллиардов рублей

Ювелирная компания Sokolov рассматривает возможность выхода на биржу (IPO) в третьем квартале 2025 года. По предварительным оценкам, объем размещения может составить порядка 15 миллиардов рублей.
Генеральный директор компании Николай Поляков сообщил журналистам, что компания готова к IPO с технической точки зрения, но ожидает более благоприятной рыночной конъюнктуры. Он отметил, что последние размещения на рынке не демонстрируют высокого спроса и ликвидности.
Поляков подчеркнул, что в настоящее время компания не испытывает острой необходимости в привлечении дополнительных инвестиций. Финансовое положение Sokolov стабильно, соотношение долга к EBITDA находится на комфортном уровне. Тем не менее, компания продолжает рассматривать публичные рынки как потенциальный источник финансирования в будущем.
Стоит отметить, что это не первая попытка Sokolov выйти на биржу. В 2021 году компания планировала IPO в США и Москве, однако сделка не состоялась. Несмотря на это, в 2022 году Sokolov подтвердил свои намерения стать публичной компанией.
Sokolov - один из ведущих российских производителей ювелирных изделий, занимающий лидирующие позиции как в производстве, так и в розничной торговле. Компания обладает собственным производством, аффинажным заводом, развитой дистрибьюторской сетью в России и СНГ, а также активно развивает онлайн и офлайн продажи.
Фото: From Wikimedia Commons/ NJo (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)
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