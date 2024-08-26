В американских яблочных соках обнаружили мышьяк: партия уже отозвана

Американская торговая сеть Walmart отозвала почти 10 000 упаковок яблочного сока торговой марки Great Value, которые продавались в 25 штатах США, а также в округе Колумбия и в Пуэрто-Рико. Как сообщает пишет агентство Associated Press, в соках было обнаружено потенциально опасное содержание неорганического мышьяка.

В Управлении по санитарному надзору за качеством США отметили пищевых продуктов и медикаментов отметили, что такой сок может вызвать временные неблагоприятные последствия для здоровья, но не причинит серьезный или необратимый вред здоровью.

Производитель соков, компания Refresco Beverages US Inc., базирующаяся во Флориде, отозвала данную партию после того, как обнаружила уровень химического загрязнения, превышающий отраслевые стандарты.

"Здоровье и безопасность наших клиентов всегда являются главным приоритетом", — прокомментировала ситуацию представитель Walmart Молли Блейкман.

Она также добавила, что Walmart и Refresco Beverages US Inc. проведут совместное расследование инцидента.

Фото: Служба сельскохозяйственных исследований Министерства сельского хозяйства США/ Agricultural Research Service