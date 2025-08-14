Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Стакан соевого молока с соей
Стакан соевого молока с соей
Алла Малькова Опубликована сегодня в 16:35

Чародейка и Ласточка: как новые сорта сои помогут России отказаться от импорта

Приамурье наращивает производство отечественных семян сои для полного импортозамещения

Россия в прошлом году достигла рекордного показателя по производству сои, собрав более семи миллионов тонн. Амурская область, традиционно лидирующая в этом сегменте, ежегодно выращивает 1,4-1,6 миллиона тонн, хотя, по оценкам ученых Всероссийского НИИ сои, потенциал региона позволяет довести урожай до двух миллионов.

Директор института Елена Волкова рассказала о новых сортах, разработанных для Дальнего Востока. Среди них — экспериментальная "Чародейка", показавшая урожайность 3,19 тонны с гектара. Этот сорт отличается устойчивостью к болезням, скороспелостью и высоким содержанием белка (40%) и масла (20,3%), что делает его перспективным для пищевой переработки.

За последние три года в госреестр внесены семь новых сортов, включая "Лучистую", "Алпетру", "Олимп" и "Ласточку". Еще два — "Алмага" и "Дымка" — проходят испытания. Все они адаптированы к сложным климатическим условиям, включая засуху, переувлажнение и заморозки.

Ученые активно используют биотехнологии, чтобы создавать сорта, устойчивые к изменению климата. По словам Волковой, повышение температур открывает новые возможности для расширения зон выращивания сои, что может увеличить производство не только в Приамурье, но и в других регионах.

Сейчас около 40% семян сои на Дальнем Востоке — отечественной селекции. Однако зависимость от импортного генетического материала сохраняется. В рамках стратегии импортозамещения к 2030 году планируется довести долю российских семян до 75%. Амурская область участвует в проекте "Северные территории", который предполагает увеличение посевных площадей под сою на 100-150 тысяч гектаров.

По оценкам экспертов, регион способен производить до двух миллионов тонн сои в год. Для этого необходимо совершенствовать агротехнологии, улучшать качество семян и развивать инфраструктуру. Параллельно ВНИИ сои тестирует свои сорта в 16 регионах России, а также в Беларуси, Армении и Монголии, изучая их адаптацию к разным условиям. В 2025 году заложено 49 демонстрационных площадок для продвижения отечественных разработок.

