Как вернуть почву в тонус после картофеля? Невероятно простой и эффективный способ

Многие опытные огородники знают, что после сбора урожая картофеля почва нуждается в особом уходе и восстановлении. Ведь эта культура отличается высокой потребностью в питательных веществах, из-за чего земля истощается. Но есть один простой способ вернуть ей плодородие - сидерация.
Что такое сидерация?
Сидерация - это заделка в почву специальных растений-сидератов, которые обогащают землю органикой и улучшают ее структуру. В результате этого процесса почва восстанавливается и становится снова пригодной для выращивания различных культур.
Самым простым и эффективным сидератом для восстановления почвы после картофеля является горчица. Этот неприхотливый и быстрорастущий злак отлично справляется с поставленной задачей.
Посев горчицы
После уборки картофеля почва обычно бывает довольно уплотненной и нуждается в рыхлении. Поэтому перед посевом сидерата рекомендуется тщательно перекопать землю на штык лопаты.
Затем равномерно распределите семена горчицы по поверхности участка. Норма посева - 20-30 г на 1 кв.м. Заделайте семена в почву на глубину 2-3 см при помощи граблей или культиватора.
Важно, чтобы после посева горчица получала достаточное количество влаги для быстрого прорастания. Следите за тем, чтобы почва не пересыхала.
Преимущества горчицы
- Быстрый рост. Горчица способна взойти всего за 5-7 дней и вырасти до 50 см высотой за 1-1,5 месяца.
- Обогащение почвыЭта культура активно накапливает азот, фосфор и калий, "возвращая" их в землю после заделки в почву.
- Улучшение структуры. Мощная корневая система горчицы рыхлит и разрыхляет плотную землю, улучшая ее воздухо- и влагопроницаемость.
- Подавление сорняков. Высокие темпы роста горчицы препятствуют развитию сорных растений, освобождая землю от них.
- Сроки заделки. Оптимальное время для заделки горчицы в почву - это ее бутонизация или начало цветения. В этот период накопление питательных веществ в растении максимально.
Перед заделкой проведите скашивание или измельчение надземной массы горчицы. Затем перекопайте ее в верхние слои почвы на глубину 10-15 см. После этого участок можно оставлять под зиму или сразу готовить его для посадки следующей культуры.
Восстановление почвы после картофеля с помощью сидерации - это невероятно простой и эффективный способ. Попробуйте его, и ваша земля снова обретет плодородие!
Фото: Александр Беляев.
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