Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Батат
Батат
© freepik.com by ilovehz is licensed under Public domain
Главная / Садоводство
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 21:07

Почва устала от картофеля? Эти культуры вернут ей жизнь без лишних затрат

Агрономы советуют высевать сидераты и бобовые после уборки картофеля

После уборки картофеля почва часто остается истощенной и уплотненной. Чтобы восстановить её плодородие и улучшить структуру, стоит использовать растения, которые способны работать как «живые удобрения». Их выращивание помогает почве накопить питательные вещества, насытиться кислородом и подготовиться к следующему сезону.

Азотфиксирующие культуры

Бобовые по праву считаются лучшими помощниками огородника. Горох, фасоль или соя обогащают землю азотом благодаря клубеньковым бактериям, обитающим на их корнях. Эти микроорганизмы переводят атмосферный азот в форму, усваиваемую растениями. В результате почва становится питательной, а следующая посадка получает хороший старт. Кроме того, густая и разветвлённая корневая система бобовых разрыхляет землю, улучшая её воздухопроницаемость.

Сидераты

Люпин, горчица, овёс и рожь выращиваются специально для оздоровления почвы. Их зелёная масса после скашивания и заделки превращается в ценное органическое удобрение. Сидераты подавляют рост сорняков, препятствуют выветриванию верхнего слоя и сохраняют влагу. Высевать их нужно сразу после уборки картофеля, чтобы до холодов растения успели сформировать корневую систему и накопить полезные вещества.

Длиннокорневые культуры

Репа и редис действуют как природные «насосы». Их корни уходят глубоко в землю, вытягивая минералы и доставляя их ближе к поверхности. Таким образом, питательные элементы становятся доступными для последующих культур. Кроме того, эти растения эффективно разрыхляют почву, помогая восстановить её структуру. Благодаря быстрому росту редис и репа удобны для включения в севооборот.

Тыквенные культуры

Тыква и кабачки отлично подходят для посадки на участке после картофеля. Их мощные корни рыхлят землю, а ботва после уборки урожая служит ценным органическим удобрением. Тыквенные не только улучшают структуру грунта, но и стимулируют образование гумуса, что особенно важно для сохранения плодородия.

Зелень и пряные травы

Салат, шпинат, петрушка и тимьян — не только полезные в кулинарии, но и хорошие помощники для почвы. Эти культуры делают землю более лёгкой и воздухопроницаемой, обогащая её микроэлементами. Они быстро растут и помогают восстановить баланс грунта после урожая картофеля.

Регулярное использование таких культур в севообороте помогает поддерживать почву в хорошем состоянии, снижает потребность в химических удобрениях и делает будущие урожаи более стабильными и обильными.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Болезни кабачков: как распознать и вылечить – 5 эффективных методов сегодня в 16:51

Завязи кабачков гниют на корню: вот что нужно сделать срочно – спасите свой урожай

Узнайте, почему опадают завязи кабачков и как спасти урожай! Экспертные советы по поливу, подкормке, опылению и защите от болезней для богатого урожая.

Читать полностью » Агрономы объяснили, что приводит к скручиванию листьев у рассады перца сегодня в 16:11

Листья загнулись — и сразу стало ясно, чего не хватает перцу

Почему листья перца начинают скручиваться и как это связано с уходом за растением? Разбираем главные причины и способы помочь рассаде.

Читать полностью » Эффективная защита огурцов: как хвойное мыло победило паутинного клеща – личный опыт садовода сегодня в 15:51

Удивительный трюк с хвойным мылом: паутинный клещ в теплице исчез навсегда – вот секрет

Узнайте, как обычное хвойное мыло защищает огурцы от паутинного клеща. Раскрываем секреты приготовления раствора и его преимущества от вредителей.

Читать полностью » Секреты подкормки капусты в июле: как получить крупные и сочные кочаны сегодня в 14:37

Секрет моей бабушки: в июле капуста обожает эту подкормку, кочаны вырастают огромными

Узнайте, чем подкормить капусту в июле для получения богатого урожая. Простой и эффективный рецепт с мочевиной и монофосфатом калия, чтоб кочаны были большими и сочными

Читать полностью » Жители Ленинградской области используют автомобильные шины для клумб: рекомендации по уходу сегодня в 14:22

Советские шины-клумбы возвращаются: теперь это главный тренд ландшафтного дизайна в Ленобласти

Клумба из автошины легко превращается из дачного пережитка в стильный акцент участка. Рассказываем, как оформить её современно в Ленинградской области.

Читать полностью » Винные пробки вместо дренажа: простой способ улучшить рост и здоровье комнатных растений дома сегодня в 13:37

Никогда бы не подумал: вот зачем цветоводы кладут винные пробки в горшки с растениями – это просто волшебство

Винные пробки — отличный дренаж для цветов. Они поддерживают влажность, защищают корни от переохлаждения и улучшают аэрацию почвы, и являются экологичным решением.

Читать полностью » Осенью в Татарстане жители выбирают морозоустойчивую подсветку для садов сегодня в 13:13

Тьма на участке — приглашение для незваных гостей: как защититься светом в Татарстане

Сады Татарстана могут заиграть новыми красками даже ночью. Подсветка меняет атмосферу участка и превращает его в уютное и безопасное пространство.

Читать полностью » Лагерстремия удивит пышным цветением: раскроем секреты посадки и ухода сегодня в 12:37

3 секрета обрезки лагерстремии: сделайте это сейчас, чтобы получить море цветов

Узнайте, как правильно посадить и ухаживать за лагерстремией, чтобы она радовала пышным цветением до самых заморозков. Секреты зимовки и обрезки.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье

Врач-диетолог Махан подчеркнула, что свет важнее пищи для регулирования сна
Спорт и фитнес

Чемпион мира по самбо показал упражнения для укрепления мышц спины дома
Еда

В соцсетях набирает популярность рецепт закуски из пастилы
Дом

Уксус эффективен для уборки в отелях: помогает избавиться от грязи и дезинфицировать поверхности
Авто и мото

Автозапчасти теперь подлежат маркировке Честный знак для предотвращения мошенничества
Садоводство

Правильная посадка саженцев: сроки, почва, полив и защита растений
Авто и мото

Неправильная проверка уровня масла повреждает катализатор и сальники — объясняет автоэксперт
Наука и технологии

Археологи обнаружили крупный центр производства бронзы в древнем городе Эль-Ахват
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru