Роль сидератов в плодородии: нужно ли их подкармливать минеральными удобрениями?

Сидераты - это специальные культуры, выращиваемые для улучшения плодородия почвы. Они обогащают землю питательными веществами, повышают её структурность и защищают от эрозии. Но возникает вопрос - нужно ли дополнительно вносить удобрения под эти растения?

Роль сидератов в плодородии почвы

Основная ценность сидератов заключается в их способности накапливать в своей надземной и подземной массе питательные вещества, которые в дальнейшем высвобождаются в почву. Так, они обогащают землю азотом, фосфором, калием, кальцием, магнием и другими важными элементами.

Особенно эффективны в этом отношении бобовые растения - горох, люпин, фацелия, вика. Они способны связывать атмосферный азот и обогащать им почву. Также ценны капустные культуры, травы, зерновые и другие зеленые удобрения.

Потребность сидератов в удобрениях

Сами по себе сидераты достаточно неприхотливы и могут успешно расти даже на бедных почвах. Для их нормального развития и максимального накопления питательных веществ особо важны следующие вещества:

Азот - необходим для интенсивного роста надземной массы.

Фосфор - стимулирует развитие корневой системы.

Калий - укрепляет устойчивость растений к неблагоприятным условиям.

Однако, если почва на участке достаточно плодородна, то дополнительное внесение удобрений под сидераты, как правило, не требуется. Исключения составляют бедные песчаные или глинистые земли.

В этом случае перед посевом сидератов рекомендуется провести мульчирование участка компостом, перегноем или внести минеральные удобрения (суперфосфат, сульфат калия). Это даст дополнительный импульс для роста растений и увеличения их биомассы.

Важно помнить, что основная польза сидератов заключается в их запашке в почву в зеленом виде. Именно в этот момент они отдают накопленные питательные вещества земле, обогащая её. Поэтому грамотная подготовка участка под посев сидератов - важный залог успеха.

Таким образом, в большинстве случаев дополнительное внесение удобрений под сидераты не требуется. Они сами являются питательной "зелёной" подкормкой для почвы. Однако на бедных землях минеральные или органические удобрения будут дополнительным "топливом" для более мощного развития этих растений.

Фото: M Tullottes.