Ученые из Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ) запатентовали новый беспилотник и метод для анализа почвы и растений, что ускорит получение данных о состоянии почвы и растительной биомассы по сравнению с традиционными лабораторными и полевыми методами. Эта разработка поддерживает точное земледелие, используя компьютерные и космические технологии для улучшения качества всхожести семян и урожайности.
Также в СКФУ разработали радиолокационный метод анализа свойств почвы, который снижает экономические и временные затраты на определение влажности и электропроводности почвы. Исследование финансировалось Минобрнауки России в рамках программы "Приоритет 2030", в результате чего были получены три патента и опубликованы научные работы, сообщает ТАСС.
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