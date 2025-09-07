Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Фитофтора картофеля
Опубликована сегодня в 9:23

Картофель и томаты под прицелом: осенняя ошибка, которая обернётся потерей грядки весной

Осень — время не только подведения итогов сезона, но и борьбы за будущий урожай. Фитофтора, коварная болезнь картофеля и томатов, может пережить зиму в земле и растительных остатках, а весной вновь атаковать посадки. Поэтому главные меры защиты предпринимают именно после уборки урожая.

Уборка растительных остатков

Первое правило — полная очистка участка. Любая ботва или повреждённые плоды становятся зимним убежищем для спор. Все стебли, листья, сорняки и даже сгнившие овощи необходимо вынести за пределы грядок. Компостировать их можно только в очень горячей куче, где температура поднимается выше +70 °С. В остальных случаях надёжнее всего сжечь остатки — это лишает фитофтору шанса на выживание.

Перекопка и промораживание почвы

После уборки проводят глубокую перекопку на 20-25 см. Крупные комья земли не разбивают: зимой они промёрзнут до основания, уничтожив часть патогенов. Одновременно улучшается накопление влаги от талого снега.

Подкормка и раскисление

Фитофтора активно развивается на тяжёлых кислых почвах. Чтобы сделать среду неблагоприятной для гриба, осенью стоит внести удобрения и раскислители.

  • Суперфосфат — 40-50 г/кв.м.
  • Сульфат калия — 20-30 г/кв.м.
  • Доломитовая мука или известь — 300-500 г/кв.м, но только при подтверждённой кислотности.

Фосфор и калий повышают иммунитет растений, а нейтральная среда делает участок менее уязвимым к инфекции.

Биопрепараты

Если стоит тёплая погода (выше +10 °С), можно подключить биологические средства. Фитоспорин-М или Триходермин вносят после перекопки. Эти препараты содержат микроорганизмы, которые подавляют фитофтору, постепенно оздоравливая почву.

Химические методы

Когда температура снижается и бактерии становятся неактивны, допускается применение химии. Почву проливают 3% бордоской жидкостью или раствором медного купороса (50-100 г на 10 л). Но злоупотреблять этим способом нельзя: вместе с возбудителями погибает полезная микрофлора, поэтому обрабатывать химией рекомендуется не чаще одного раза в 3-4 года.

Сидерация горчицей

Лучший биологический метод борьбы с фитофторой — посев белой горчицы. Её корни выделяют гликозиды, губительные для грибов и вредителей. Кроме того, горчица:

  1. Разрыхляет почву корнями до 2-3 метров.

  2. Подавляет сорняки густыми всходами.

  3. Обогащает грунт органикой при заделке зелёной массы.

Сеют горчицу в конце августа — начале сентября, оставляя растениям 4-6 недель до морозов. На 1 кв. м требуется 2-3 г семян. Посев проводят вразброс или рядами с междурядьями 10-15 см, заглубляя семена на 1-2 см. При сухой погоде всходы желательно полить.

В фазе бутонизации растения скашивают и заделывают в почву неглубоко — на 15-20 см. Если зелёная масса перерастает, её можно оставить на грядке под зиму: она ляжет естественным мульчирующим слоем.

Горчичный порошок как альтернатива

Иногда вместо сидерации используют раствор горчичного порошка. Для этого 100-150 г заливают 10 л тёплой воды, настаивают 2-3 часа и проливают грядки из расчёта 5-7 л на 1 кв. м. Через двое суток почву перекапывают.

Плюсы метода: быстрый результат и удобство для небольших теплиц. Минусы: действие кратковременное, глубинные споры не уничтожаются, структура почвы не улучшается. Поэтому оптимально сочетать пролив горчицей и посев сидерата — это и быстрая дезинфекция, и долгосрочное оздоровление земли.

