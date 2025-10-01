Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
строящийся дом
строящийся дом
Олег Белов Опубликована сегодня в 17:17

Трещина не шутит: почему под домами Екатеринбурга буквально уходит земля

В Екатеринбурге трещины в многоэтажках связали с просадкой грунта — форум 100+TechnoBuild

Появление трещин в многоквартирных домах Екатеринбурга может быть связано с неверным определением грунтов ещё на этапе подготовки к строительству. В итоге это приводит к просадке основания здания. Об этом рассказал корреспонденту URA. RU генеральный директор НИЦ "Геотехструктура" Дмитрий Ботанин на полях форума 100+TechnoBuild.

Особенности уральских грунтов

"Грунты — одна из причин. Также могут появляться усадочные трещины от самого процесса затвердевания бетона, но это норма. Екатеринбург стоит на уральских горах, и этим обусловлена наша специфика. Основная проблема, когда под одним зданием у нас могут быть как скальные грунты, так и, допустим, глина. И при возникновении неравномерных осадков там, где слабее глина, всё будет проседать", — пояснил Ботанин.

По словам эксперта, под одним домом могут встречаться грунты разной плотности, и это неизбежно отражается на конструкции.

Малые трещины — сигнал для проверки

Иногда первые признаки проблем остаются незамеченными.

"Бывает, сам захожу в подъезд какого-то здания, смотрю — трещина, а жители проходят: "Ну да, трещина, ну ладно". И многие даже не считают это за какие-то глобальные проблемы. У нас по нормам допускаются незначительные трещины. Но если их уже видно глазом и можно сравнить с толщиной волоса, то уже надо задуматься, почему они возникли и что с этим делать", — отметил Ботанин.

Опыт города и примеры проблем

По словам специалиста, подобных объектов в Екатеринбурге немного, но они всё же встречаются.

"И при строительстве метро были серьёзные проблемы по трещинам", — добавил Ботанин.

Так, летом 2025 года в Екатеринбурге начал разрушаться асфальт рядом с многоквартирным домом на улице Раевского, 4. Это произошло после старта строительства соседней высотки. Следственный комитет возбудил уголовное дело, стройку заморозили до 20 октября, пока идёт экспертиза. Застройщики же утверждают, что под зданием оказались ранимые грунты, ослабленные прошедшими дождями.

Как решают проблему

Для обсуждения подобных вопросов инженеры и учёные из разных городов собираются на конференции GeoTehUral, которая проводится раз в два-три года с 2018-го. В 2025 году мероприятие прошло в Екатеринбурге в рамках форума 100+TechnoBuild. Среди участников — специалисты НИИОСП им. Н. М. Герсеванова, создатели российских геотехнических норм.

