Обработка почвы после сбора урожая
Обработка почвы после сбора урожая
Татьяна Пономарева

Почва – не тайна: как определить, что блокирует рост ваших растений

Избыток фосфора блокирует цинк: как избежать ошибок с подкормками

Каждый садовод хоть раз сталкивался с ситуацией, когда усилия и подкормки не приносят ожидаемого результата. Земля удобрена, вода вовремя подана, но растения не отвечают ростом и цветением. Причина чаще всего скрыта не в самих удобрениях, а в состоянии почвы.

Кислотность — главный фактор

Именно уровень pH определяет, насколько питательные вещества доступны для растений. В слишком кислой или, наоборот, щелочной почве многие элементы переходят в форму, которую корни не могут усвоить.

• Фосфор, железо, марганец и бор особенно чувствительны к кислотно-щелочному балансу. Они связываются с частицами грунта и становятся "невидимыми" для корней.
• В итоге растения голодают, даже если рядом есть все необходимые вещества.

Поэтому без проверки pH даже самые дорогие удобрения не принесут пользы.

Конкуренция между элементами

Иногда проблему создаёт не бедность почвы, а перебор с подкормками. Избыток одного элемента может блокировать усвоение другого.

• Чрезмерное количество фосфора мешает растениям получать цинк и медь.
• Излишек калия делает корневую систему "глухой" к магнию.

Неправильный баланс вызывает искусственный дефицит, и культура слабеет, несмотря на богатую почву.

Ошибки внесения удобрений

Даже идеальный состав удобрений не гарантирует результата, если использовать их неправильно.

• При поверхностном внесении на лёгких почвах элементы легко вымываются дождём или испаряются.
• В таких случаях помогают удобрения замедленного действия или глубокое заделывание в почву.

Влага — обязательное условие

Ни одно удобрение не сработает без достаточного полива. В сухой земле соли становятся для корней не подкормкой, а угрозой. Правильный вариант — вносить удобрения во влажный грунт или сопровождать их поливом.

Почвенный анализ — начало работы

Главная ошибка многих дачников — действовать наугад. Без анализа состава и кислотности земли невозможно понять, чего не хватает и чего слишком много. Простые тесты помогут определить баланс и подобрать подходящие удобрения. Такой подход сделает каждую подкормку полезной, а урожай — обильным.

Три интересных факта

  1. Первые тесты кислотности почвы начали использовать виноделы во Франции ещё в XIX веке.
  2. Для большинства овощей оптимальный уровень pH колеблется от 6 до 7,5.
  3. Существуют индикаторные растения: например, хвощ и щавель растут преимущественно на кислых почвах.

