Хрущ идёт на штурм: один сезон без борьбы — и сад превратится в пустыню

Хрущ — незаметный, но крайне опасный враг огорода. Этот толстенький серый червячок, личинка майского жука, живёт глубоко под землёй и незаметно уничтожает корни растений. Пока хозяин участка радуется молодым деревцам и ухоженным грядкам, вредитель может за несколько недель свести все старания к нулю: листья желтеют, стебли вянут, урожай пропадает. Чтобы избежать потерь, важно понимать, когда личинка наиболее активна и какие методы действительно работают.

Когда хрущ становится особенно опасен

Самые разрушительные периоды — весна и осень. Весной, когда земля прогревается, личинки поднимаются к поверхности и активно питаются корнями. Осенью — наоборот, они готовятся к зимовке, уходя на глубину до полутора метров. В это время борьба с ними наиболее эффективна: вредители ещё не успели спрятаться слишком глубоко. Поэтому осенняя обработка почвы — главное оружие в борьбе с хрущом.

Осенью, после сбора урожая, землю перекапывают на 10-20 сантиметров, переворачивая комья и выбирая личинок вручную. Этот приём помогает не только сократить численность вредителя, но и улучшает структуру почвы. При большом количестве хрущей стоит использовать препараты вроде "Почин" или "Базудин" — их вносят равномерно по поверхности и слегка заделывают в землю.

Сравнение методов борьбы