От грязи к лекарству: как учёные перевернули представление о поиске антибиотиков

Почва — привычная часть нашей повседневной жизни, но в ней скрыт целый космос. Миллионы видов бактерий живут под нашими ногами, и многие из них остаются недоступными для науки. Большинство невозможно вырастить в лабораторных условиях, а это значит, что огромный запас природных соединений — в том числе потенциальных антибиотиков — до сих пор спит в земле. Теперь учёные нашли способ пробудить эти молекулы.

Проблема "невидимых" бактерий

Антибиотики XX века во многом были открыты благодаря бактериям, обитающим в почве. Но те соединения, которые мы используем сегодня, были получены из очень небольшой части "культивируемых" микробов. Более 90% видов так и не удалось вырастить в пробирке. Это оставляет человечество без доступа к огромному хранилищу возможных лекарств.

Кризис усугубляет рост антибиотикорезистентности: патогенные бактерии становятся устойчивыми к существующим препаратам, и новые лекарства нужны срочно.

Прорыв в микробиологии

Группа исследователей под руководством Шона Ф. Брэди из Рокфеллеровского университета разработала методику, которая позволяет работать с бактериями без их выращивания.

Суть подхода:

Извлекаются очень большие фрагменты ДНК прямо из почвы. Эти фрагменты секвенируются с помощью технологии длинных чтений (нанопоровое секвенирование). На основе генетических данных предсказываются структуры молекул. С помощью биосинтеза эти молекулы создаются в лаборатории.

"Наконец-то у нас есть технология, позволяющая увидеть мир микробов, ранее недоступный человеку. И мы не просто получаем информацию; мы превращаем её в потенциальные антибиотики", — сказал Шон Ф. Брэди.

Первые результаты

Ученые исследовали всего один образец лесной почвы, но получили:

сотни полных бактериальных геномов,

более 99% из которых ранее были неизвестны,

представителей 16 крупных ветвей эволюционного древа бактерий,

два новых потенциальных антибиотика: эрутацидин и тригинтамицин.

Новый антибиотик: эрутацидин

разрушает бактериальные мембраны,

действует через редкое взаимодействие с липидом кардиолипином,

эффективен против устойчивых бактерий.

Новый антибиотик: тригинтамицин

блокирует белок ClpX, участвующий в сворачивании белков,

мишень крайне редкая среди существующих антибиотиков.

Сравнение подходов

Метод Преимущества Ограничения Культивирование бактерий Простота, проверенный путь открытия антибиотиков Доступ только к 1-10% видов Извлечение ДНК из почвы Доступ к скрытым видам, масштабируемость, новые молекулы Требует дорогого оборудования и вычислений

Советы шаг за шагом: как создают антибиотик из почвы

Берут пробу почвы (лес, луг, болото). Извлекают крупные фрагменты ДНК. Секвенируют их с помощью технологий длинных чтений. Предсказывают химическую структуру молекул (метод synBNP). Синтезируют эти молекулы искусственно в лаборатории. Проверяют активность против бактерий.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: ограничиваться только культивируемыми бактериями.

Последствие: упущение 90% микробного разнообразия.

Альтернатива: использовать геномные подходы и синтетическую биологию.

Ошибка: рассматривать почву только как среду для растений.

Последствие: недооценка её роли в медицине и климате.

Альтернатива: исследовать почвенные микробные экосистемы как ключ к новым открытиям.

А что если…

А что если миллионы "скрытых" бактерий хранят не только антибиотики, но и молекулы для борьбы с вирусами, грибками или даже онкологией? Возможно, почва станет основным источником препаратов XXI века, так же как в прошлом пенициллин изменил медицину.

Плюсы и минусы метода

Плюсы Минусы Доступ к огромному числу новых геномов Высокая стоимость секвенирования Возможность прогнозировать структуру молекул Необходимость сложного биосинтеза Шанс открыть новые классы антибиотиков Требуется масштабная проверка на безопасность

FAQ

Почему именно почва?

Это крупнейший резервуар бактерий на планете. В одной чайной ложке — тысячи видов.

Можно ли так найти лекарства от других болезней, кроме инфекций?

Да, малые молекулы бактерий могут иметь противовирусные, противораковые и биотехнологические применения.

Когда появятся первые лекарства?

На создание и клинические испытания уйдут годы, но найденные молекулы уже доказали свою активность в лаборатории.

Мифы и правда

Миф: антибиотики уже исчерпаны, новых не будет.

Правда: скрытые микробы содержат миллионы молекул, многие из которых могут стать лекарствами.

Миф: почва — это просто грязь.

Правда: это один из самых биоразнообразных и перспективных источников новых открытий.

3 интересных факта

Новый метод дал 2,5 терабазы данных ДНК — рекорд для одного образца почвы. Более 99% найденных геномов были неизвестны науке. Подобные подходы можно применять не только к почве, но и к океанам или даже телу человека.

Исторический контекст

1928 год: Александр Флеминг открывает пенициллин из плесени.

1940-1970-е: "золотой век антибиотиков", большинство препаратов получены из почвенных бактерий.

XXI век: кризис антибиотикорезистентности.

2020-е: новые технологии ДНК позволяют получить доступ к некультивируемым бактериям.

Исследование Рокфеллеровского университета показало: скрытая "тёмная материя" микробного мира может стать неиссякаемым источником новых антибиотиков. Благодаря комбинации технологий секвенирования и биоинформатики удалось превратить фрагменты ДНК прямо из почвы в настоящие молекулы с мощной активностью. Это открытие может заложить основу для новой эры в медицине, где природа снова подскажет человеку решения для борьбы с болезнями.