От грязи к лекарству: как учёные перевернули представление о поиске антибиотиков
Почва — привычная часть нашей повседневной жизни, но в ней скрыт целый космос. Миллионы видов бактерий живут под нашими ногами, и многие из них остаются недоступными для науки. Большинство невозможно вырастить в лабораторных условиях, а это значит, что огромный запас природных соединений — в том числе потенциальных антибиотиков — до сих пор спит в земле. Теперь учёные нашли способ пробудить эти молекулы.
Проблема "невидимых" бактерий
Антибиотики XX века во многом были открыты благодаря бактериям, обитающим в почве. Но те соединения, которые мы используем сегодня, были получены из очень небольшой части "культивируемых" микробов. Более 90% видов так и не удалось вырастить в пробирке. Это оставляет человечество без доступа к огромному хранилищу возможных лекарств.
Кризис усугубляет рост антибиотикорезистентности: патогенные бактерии становятся устойчивыми к существующим препаратам, и новые лекарства нужны срочно.
Прорыв в микробиологии
Группа исследователей под руководством Шона Ф. Брэди из Рокфеллеровского университета разработала методику, которая позволяет работать с бактериями без их выращивания.
Суть подхода:
-
Извлекаются очень большие фрагменты ДНК прямо из почвы.
-
Эти фрагменты секвенируются с помощью технологии длинных чтений (нанопоровое секвенирование).
-
На основе генетических данных предсказываются структуры молекул.
-
С помощью биосинтеза эти молекулы создаются в лаборатории.
"Наконец-то у нас есть технология, позволяющая увидеть мир микробов, ранее недоступный человеку. И мы не просто получаем информацию; мы превращаем её в потенциальные антибиотики", — сказал Шон Ф. Брэди.
Первые результаты
Ученые исследовали всего один образец лесной почвы, но получили:
-
сотни полных бактериальных геномов,
-
более 99% из которых ранее были неизвестны,
-
представителей 16 крупных ветвей эволюционного древа бактерий,
-
два новых потенциальных антибиотика: эрутацидин и тригинтамицин.
Новый антибиотик: эрутацидин
-
разрушает бактериальные мембраны,
-
действует через редкое взаимодействие с липидом кардиолипином,
-
эффективен против устойчивых бактерий.
Новый антибиотик: тригинтамицин
-
блокирует белок ClpX, участвующий в сворачивании белков,
-
мишень крайне редкая среди существующих антибиотиков.
Сравнение подходов
|Метод
|Преимущества
|Ограничения
|Культивирование бактерий
|Простота, проверенный путь открытия антибиотиков
|Доступ только к 1-10% видов
|Извлечение ДНК из почвы
|Доступ к скрытым видам, масштабируемость, новые молекулы
|Требует дорогого оборудования и вычислений
Советы шаг за шагом: как создают антибиотик из почвы
-
Берут пробу почвы (лес, луг, болото).
-
Извлекают крупные фрагменты ДНК.
-
Секвенируют их с помощью технологий длинных чтений.
-
Предсказывают химическую структуру молекул (метод synBNP).
-
Синтезируют эти молекулы искусственно в лаборатории.
-
Проверяют активность против бактерий.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: ограничиваться только культивируемыми бактериями.
-
Последствие: упущение 90% микробного разнообразия.
-
Альтернатива: использовать геномные подходы и синтетическую биологию.
-
Ошибка: рассматривать почву только как среду для растений.
-
Последствие: недооценка её роли в медицине и климате.
-
Альтернатива: исследовать почвенные микробные экосистемы как ключ к новым открытиям.
А что если…
А что если миллионы "скрытых" бактерий хранят не только антибиотики, но и молекулы для борьбы с вирусами, грибками или даже онкологией? Возможно, почва станет основным источником препаратов XXI века, так же как в прошлом пенициллин изменил медицину.
Плюсы и минусы метода
|Плюсы
|Минусы
|Доступ к огромному числу новых геномов
|Высокая стоимость секвенирования
|Возможность прогнозировать структуру молекул
|Необходимость сложного биосинтеза
|Шанс открыть новые классы антибиотиков
|Требуется масштабная проверка на безопасность
FAQ
Почему именно почва?
Это крупнейший резервуар бактерий на планете. В одной чайной ложке — тысячи видов.
Можно ли так найти лекарства от других болезней, кроме инфекций?
Да, малые молекулы бактерий могут иметь противовирусные, противораковые и биотехнологические применения.
Когда появятся первые лекарства?
На создание и клинические испытания уйдут годы, но найденные молекулы уже доказали свою активность в лаборатории.
Мифы и правда
-
Миф: антибиотики уже исчерпаны, новых не будет.
-
Правда: скрытые микробы содержат миллионы молекул, многие из которых могут стать лекарствами.
-
Миф: почва — это просто грязь.
-
Правда: это один из самых биоразнообразных и перспективных источников новых открытий.
3 интересных факта
-
Новый метод дал 2,5 терабазы данных ДНК — рекорд для одного образца почвы.
-
Более 99% найденных геномов были неизвестны науке.
-
Подобные подходы можно применять не только к почве, но и к океанам или даже телу человека.
Исторический контекст
-
1928 год: Александр Флеминг открывает пенициллин из плесени.
-
1940-1970-е: "золотой век антибиотиков", большинство препаратов получены из почвенных бактерий.
-
XXI век: кризис антибиотикорезистентности.
-
2020-е: новые технологии ДНК позволяют получить доступ к некультивируемым бактериям.
Исследование Рокфеллеровского университета показало: скрытая "тёмная материя" микробного мира может стать неиссякаемым источником новых антибиотиков. Благодаря комбинации технологий секвенирования и биоинформатики удалось превратить фрагменты ДНК прямо из почвы в настоящие молекулы с мощной активностью. Это открытие может заложить основу для новой эры в медицине, где природа снова подскажет человеку решения для борьбы с болезнями.
