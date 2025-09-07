Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Удобрение огорода навозом
Дарья Казаку Опубликована сегодня в 17:22

Пока дачник отдыхает, почва требует заботы: вот как "поблагодарить" ее за урожай

Органические удобрения осенью улучшают структуру земли и защищают от грибков

Земля, как и растения, нуждается в отдыхе и питании. Осень — идеальное время, чтобы поблагодарить почву за урожай и подготовить её к зиме. Правильное удобрение в этот период поможет восстановить баланс питательных веществ и обеспечит плодородие грядок на следующий сезон.

Зачем удобрять землю осенью

После сезона активного роста растения забирают из грунта значительное количество минералов и микроэлементов. Если их не восполнить, весной почва окажется истощённой, а урожайность снизится. Осеннее удобрение работает в долгую: питательные вещества постепенно разлагаются и к весне становятся доступными для корней.

Органика — главный помощник

Осенью предпочтение отдают органическим удобрениям:
Перегной - улучшает структуру почвы, делает её рыхлой и воздухопроницаемой.
Компост - универсальное средство, которое насыщает землю азотом и микроэлементами.
Зола - источник калия и кальция, а также природный антисептик, защищающий от грибковых болезней.

Навоз тоже можно использовать, но только перепревший. Свежий навоз лучше закладывать в компост, чтобы он успел перепреть до весны.

Минеральные удобрения

В осенний период актуальны фосфорные и калийные удобрения. Они укрепляют корневую систему растений и повышают зимостойкость многолетников. Азотные удобрения осенью не применяют — они стимулируют рост зелёной массы, что перед морозами опасно.

Как вносить удобрения

  1. Уберите с грядки остатки растений и сорняки.

  2. Перекопайте землю на глубину 15-20 см.

  3. Равномерно распределите удобрения — органику или минеральные смеси.

  4. Снова перекопайте или слегка разрыхлите почву, чтобы удобрения смешались с землёй.

Сидераты как альтернатива

Ещё один способ обогатить почву — посев сидератов (фацелии, горчицы, ржи). Они до морозов наращивают зелёную массу, а весной перегнивают, превращаясь в натуральное удобрение.

Осеннее удобрение почвы — это инвестиция в будущий урожай. Если уделить время этой работе сейчас, весной растения получат всё необходимое для быстрого старта, а земля будет благодарно откликаться пышной зеленью и щедрыми плодами.

