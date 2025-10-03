Ваш огород может стать эпицентром эпидемии: болезни уже притаились в земле — вот что нужно сделать

Метод Плюсы Минусы Биологический Экологичность, сохранение структуры почвы Медленное действие Термический (кипяток + марганцовка) Доступность, уничтожение сорняков Поверхностный эффект Химический Высокая эффективность Токсичность, дорогостоящие препараты

FAQ

Какой способ лучше выбрать для теплицы?

Для теплиц оптимальны биопрепараты и пролив горячей водой: они уничтожают возбудителей и не накапливают химикаты.

Сколько стоит обработка?

Биопрепараты — от 150 рублей за упаковку, химикаты — от 300 рублей, железный купорос — около 100 рублей за килограмм.

Что лучше для борьбы с фитофторой?

Химические фунгициды действуют быстрее, но безопаснее использовать надуксусную кислоту в сочетании с сидератами.

Мифы и правда

Миф: почву достаточно перекопать, и болезни исчезнут.

Правда: патогены сохраняются на глубине и возвращаются весной.

Миф: зола обеззараживает землю.

Правда: зола улучшает структуру и питает, но не убивает грибки.

Миф: марганцовка полностью очищает почву.

Правда: она работает только в верхнем слое и недолго.

3 интересных факта

Горчица как сидерат выделяет вещества, подавляющие возбудителей болезней. Железный купорос используют не только в огороде, но и для обработки виноградников. Биопрепараты действуют эффективнее, если почву после полива замульчировать травой.

Исторический контекст

Ещё в XIX веке садоводы использовали для обеззараживания почвы известь-пушонку и золу. Позже появились химические фунгициды, но в последние годы снова растёт интерес к органическим методам и биопрепаратам.