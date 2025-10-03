Хотели как лучше: три ошибки раскисления, которые делают землю ещё беднее

Средство Плюсы Минусы Известь Быстро снижает кислотность, подходит для тяжёлых почв Агрессивна, нельзя совмещать с удобрениями Доломитовая мука Дополнительно питает кальцием и магнием Требует регулярного внесения Мел Доступен, безопасен Менее эффективен на глинистых землях Зола Бесплатна, содержит калий Легко переборщить, несовместима с удобрениями

FAQ

Как выбрать средство для раскисления?

Смотрите на тип почвы: для глины лучше известь, для лёгких почв — доломитовая мука или мел.

Сколько стоит раскисление?

Известь и мел стоят недорого, зола бесплатна. Доломитовая мука — в среднем 20-30 рублей за кг.

Что лучше внести весной?

Для весны подходят мягкие средства: мел и доломитовая мука. Известь и золу лучше оставить для осени.

Мифы и правда

Миф: зола безопасна всегда и в любых дозах.

Правда: в больших количествах она может обжечь растения.

Миф: достаточно внести раскислитель один раз.

Правда: эффект сохраняется 3-7 лет, после этого процедуру повторяют.

Миф: если земля кислая, урожая не будет.

Правда: некоторые культуры (картофель, смородина, голубика) любят кислую среду.

3 интересных факта

Голубика и клюква не просто переносят кислую землю, но и дают там максимальный урожай. На торфяниках известь вносят чаще всего — каждые 3 года. Древесная зола содержит более 30 микроэлементов, включая кальций, калий и магний.

Исторический контекст

В старину крестьяне определяли кислотность земли без приборов: по растениям, которые на ней растут. Для улучшения почв использовали известняк и древесную золу. Эти методы остаются актуальными и сегодня, хотя появились современные средства — доломитовая мука, комплексные удобрения и тестеры pH.