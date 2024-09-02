Эксперты из России способствуют защите экосистем Гвинеи

Исследования, проведенные в Гвинее учеными из ФИЦ "Институт биологии южных морей" РАН совместно с коллегами из Центра морских и прибрежных исследований Гвинеи (CEREMAC-G), помогут сохранить экосистемы в районах страны, где осуществляется добыча полезных ископаемых. Эти данные были представлены на научном семинаре "Россия - Гвинея: перспективы развития совместной научной деятельности", который состоялся в Севастополе.

На семинаре обсуждался вопрос защиты побережья Гвинеи от загрязнений. В ближайшем будущем на базе CEREMAC-G планируется открытие шести новых подразделений для исследований, которые будут заниматься как научной деятельностью, так и инновациями. Гвинейские ученые надеются на содействие ИнБЮМ в реализации этих планов, чтобы справиться с экологическими проблемами страны. Гвинейское правительство рассчитывает на помощь ученых для улучшения различных сфер в стране.

Профессор Альфа Иссаги Палле Диалло отметил, что исследования в области охраны окружающей среды особенно актуальны в свете планируемого строительства нескольких крупных морских портов, связанных с добычей полезных ископаемых. Прошлый негативный опыт, связанный с загрязнением крупных рек в зоне добычи нефти, подчеркивает необходимость поиска способов сохранения экосистем в таких районах.

Директор ИнБЮМ Роман Горбунов подтвердил готовность института оказать помощь, на которую рассчитывают гвинейские коллеги. Российские и гвинейские ученые уже несколько лет сотрудничают, и 28 августа завершилась вторая совместная экспедиция с CEREMAC-G. В течение месяца полевых исследований в Гвинее были собраны обширные данные: около 900 проб воды, донных отложений, почвы, растительности и гидробионтов вдоль реки Фатала, в акватории Атлантического океана и аграрно-промышленных районах. Эти образцы были доставлены в Севастополь для дальнейшего анализа в лабораториях ИнБЮМ. Исследования помогут разработать методику оценки экологического состояния экосистем речных бассейнов в тропической зоне и дать рекомендации по оптимизации природопользования для бассейна реки Фатала.

Айгуль Горегляд-Муртазина, второй секретарь посольства России в Гвинее, ответственная за развитие научного и культурного сотрудничества, отметила, что взаимодействие между учеными поддерживается и по линии МИД РФ.

Фото: Wikimedia Commons/ Папуа-Новая Гвинея , eGuide Trave , (Creative Commons Attribution 2.0 Generic.)