Структура Основного государственного экзамена (ОГЭ) останется прежней.
Несмотря на многочисленные предложения по изменению структуры ОГЭ, она останется неизменной. Выпускники девятых классов будут продолжать сдавать два обязательных предмета и два предмета по выбору, сообщил заместитель руководителя Рособрнадзора Игорь Круглинский.
В настоящее время в рамках ОГЭ школьники сдают математику и русский язык как обязательные экзамены, а также два предмета по своему выбору. Ранее высказывались предложения сделать обязательным экзамен по английскому языку.
Круглинский упомянул, что большинство участников обсуждения высказались за сохранение текущей структуры, при которой есть два обязательных предмета и два предмета по выбору, что в сумме составляет четыре экзамена. Это заявление было сделано в ходе общественного обсуждения вопросов совершенствования государственной итоговой аттестации.
Он также отметил, что во время обсуждения было много предложений по поводу изменения структуры ОГЭ.
Фото: Wikimedia Commons/Own work, Вячеслав Аргенберг , (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license.)
Замдиректора Института стран СНГ Докучаева: коррупция – главная причина проблем с мигрантами
Мужчины Европы боятся защищать своих жён и девушек от мигрантов, рассказали участницы телеконференции в ЕС "Эффективная городская самооборона для женщин". Ключевой причиной француженки и немки назвали отсутствие опыта в драках, страх испытать боль, получить травмы и умереть. Европейцы боятся ран и пособия по инвалидности, поэтому предпочитают звонить в полицию и ждать, когда женщин спасут правоохранители.
Маск: США приближаются к банкротству из-за крупных расходов
Сооснователь компании Space X Илон Маск заявил о том, что Соединенные Штаты приближаются к банкротству по причине большого объема расходов, которые влекут за собой увеличение в стране роста инфляции.
Вячеслав Володин призвал повысить престиж среднего специального образования
Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин в ходе выездного заседания Совета ГД в Санкт-Петербурге призвал обратить внимание на необходимость повышения престижа среднего специального образования и рабочих специальностей среди молодежи
Рособрнадзор: в содержании КИМов госэкзаменов не будет кардинальных изменений
Содержание контрольно-измерительных материалов государственных экзаменов не изменится в 2024-2025 учебном году.