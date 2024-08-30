Рособрнадзор: Структура ОГЭ останется прежней

Структура Основного государственного экзамена (ОГЭ) останется прежней.

Несмотря на многочисленные предложения по изменению структуры ОГЭ, она останется неизменной. Выпускники девятых классов будут продолжать сдавать два обязательных предмета и два предмета по выбору, сообщил заместитель руководителя Рособрнадзора Игорь Круглинский.

В настоящее время в рамках ОГЭ школьники сдают математику и русский язык как обязательные экзамены, а также два предмета по своему выбору. Ранее высказывались предложения сделать обязательным экзамен по английскому языку.

Круглинский упомянул, что большинство участников обсуждения высказались за сохранение текущей структуры, при которой есть два обязательных предмета и два предмета по выбору, что в сумме составляет четыре экзамена. Это заявление было сделано в ходе общественного обсуждения вопросов совершенствования государственной итоговой аттестации.

Он также отметил, что во время обсуждения было много предложений по поводу изменения структуры ОГЭ.

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