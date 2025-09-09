Ритуалы на грани эпох: как одна фреска меняет представление о религии Средней Азии

Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Археологи нашли фреску в Таджикистане
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 21:44

Археологи нашли фреску с зороастрийскими жрецами в Пенджикенте

Что может рассказать нам древняя фреска о религиозных обрядах и культуре Центральной Азии? Археологи в Таджикистане сделали поистине редкое открытие — в руинах дворца Санджар-Шаха нашли изображение жрецов, совершающих ритуал огнепоклонства. Эта находка открывает новую страницу в изучении согдийской цивилизации, жившей на Великом шелковом пути.

Санджар-Шах — центр культуры и власти VIII века

Дворец Санджар-Шаха расположен всего в 12 километрах от древнего Пенджикента, в плодородной долине реки Зеравшан. В VIII веке этот город был важным политическим и культурным центром региона. Первые раскопки советских археологов начались ещё в конце 1940-х, но масштабные работы стартовали только в 2001 году.

При наместнике Омейядов Насре ибн Сайяре Санджар-Шах превратился в укреплённый город с роскошным дворцом — вероятной резиденцией последнего правителя Пенджикента перед арабским завоеванием.

Что рассказывают находки?

Среди артефактов обнаружены китайское бронзовое зеркало, позолоченная пряжка ремня и ранние арабские письма на бумаге — самые древние в Центральной Азии. Эти предметы говорят о богатстве и широких связях города с разными уголками Евразии.

В середине VIII века дворец частично сгорел, но вскоре был восстановлен и разделён на жилые помещения в эпоху Саманидов (819-900 гг. н. э.). Этот период — важный рубеж, когда регион переходил от доисламской культуры к исламской.

В огромном зале размером 15,6 на 19 метров, не имеющемся аналогов в согдийской архитектуре, нашли около 30 фрагментов росписи. Собранные вместе, они образуют сцену размером примерно 1,5 на 2,5 метра.

На ней изображены четыре жреца, возможно с ребёнком, идущие к монументальному огненному алтарю под аркой. Главный жрец стоит на коленях и возжигает благовония на переносной курильнице. Другой носит падам — ритуальную повязку для рта, используемую зороастрийскими священниками, чтобы не допустить попадания нечистоты в священный огонь.

"Это одно из немногих изображений согдийских жрецов, ухаживающих за неподвижным огненным алтарём вне погребального контекста. Оно предлагает беспрецедентный взгляд на зороастрийские обрядовые традиции в Согдиане в период глубоких политических и культурных перемен", — отмечает археолог Михаэль Шенкар из Еврейского университета в Иерусалиме.

Другие детали — подпоясанные одежды, сумки и ритуальные атрибуты — дают уникальное визуальное свидетельство религиозной жизни согдийцев.

Военная и религиозная символика в одном пространстве

Фрагменты из того же зала показывают сцену битвы с воинами в доспехах и демоническими фигурами. Это напоминает тематику знаменитого "Голубого зала" в Пенджикенте. Такое сочетание религиозных, царских и военных образов подчёркивает сложность и многогранность придворной культуры согдийцев.

Ираноязычный народ согдийцев с V по VIII век процветал благодаря торговле и ремеслам. Их колонии простирались от Византии на западе до столицы Танской империи Чанъаня на востоке. Несмотря на важность их культурного и экономического влияния, прямых свидетельств их религиозных практик сохранилось очень мало.

Фреска из Санджар-Шаха — редкий и ценный источник, который связывает зороастрийские ритуалы, известные из персидских источников, с их локальными проявлениями в Центральной Азии.

Судьба города и дворца после арабского завоевания

В то время как Пенджикент был заброшен в конце VIII века, Санджар-Шах продолжал существовать до IX века. Дворец перестроили для нужд крестьянских общин. Несмотря на многовековые испытания, сохранившиеся настенные росписи и другие находки делают это место кладезем знаний для историков, изучающих эпоху Великого шелкового пути.

Фреска вместе с резными деревянными панелями и надписями демонстрирует уникальное переплетение иранских религиозных традиций, местного искусства и влияний, принесённых торговцами и дипломатами. Раскопки в Санджар-Шахе продолжают раскрывать, как согдийская культура адаптировалась в ранний исламский период, прежде чем исчезнуть как политическая сила.

