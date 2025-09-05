Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Захоронение
Опубликована сегодня в 20:21

Огонь древних в опасности: фрески Таджикистана с жрецами, которые могут исчезнуть навсегда

Археологи нашли фрагменты фресок с согдийскими жрецами в Таджикистане

Представьте: в глубине Центральной Азии, на руинах древнего дворца, археологи наткнулись на кусочки настенной росписи, где жрецы шествуют к алтарю огня. Это не просто картинка — окно в прошлое ираноязычного народа, который когда-то процветал на Шелковом пути. Что же скрывают эти фрагменты?

История памятника Санджар-шах

Согдийцы — древний ираноязычный народ Центральной Азии — были ключевыми игроками в торговле и культурном обмене по Шелковому пути. Один из их значимых памятников, укрепленное поселение Санджар-шах, обнаружили советские исследователи в 1940-х годах недалеко от Пенджикента в Таджикистане. Систематические раскопки начались только в 2001 году.

По данным археологов, самые ранние постройки относятся к концу V века нашей эры, но основная застройка города — к периоду после 740-х годов. В это время возвели царскую резиденцию, которая была разрушена в третьей четверти VIII века. Позже местные жители использовали помещения дворца для хозяйственных нужд.

Новые находки в царском дворце

В 2022–2023 годах Михаэль Шенкар из Еврейского университета в Иерусалиме вместе с таджикскими коллегами провел раскопки в этом дворце. Первоначально стены украшали росписи и резные деревянные изделия, но до наших дней дошли лишь фрагменты. В Прямоугольном зале (примерно 15,6 на 19 метров) с скамейками вдоль стен нашли около 30 фрагментов фресок.

Судя по кускам, одна фреска изображала сражение воинов в доспехах с демонами — мотив, знакомый из других согдийских памятников. Но главное внимание привлекла другая роспись: размером около 1,5 на 2,5 метра, с процессией четырех жрецов (и, возможно, одного ребенка), идущих к алтарю огня.

Детали росписи и жрецы

По словам авторов статьи в журнале Antiquity, изображения согдийских жрецов с алтарями раньше встречались только в оссуариях — местах для хранения останков. В этой фреске видны детали: ближайшая к алтарю фигура (вероятно, главный жрец) стоит на коленях, поднося переносную курильницу. Жрецы носят бороды, длинную одежду, поясные сумки и маски на рот и нос.

Согдийские памятники изучают не только в Таджикистане, но и в Узбекистане. Раскопки у Самарканда раскрыли меню согдийских царей: блюда восточной и западной кухни.

