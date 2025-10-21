Хотел сэкономить — попал под статью: мебельщик из Пензы заплатил за пиратское ПО

Желание упростить работу обернулось уголовным делом. В Пензе суд признал местного жителя виновным в незаконном использовании объектов авторского права - мужчина более четырёх лет пользовался пиратской версией профессионального программного комплекса для проектирования мебели.

Как всё началось

С 21 октября 2020 года по 25 марта 2025 года пензенец применял нелицензионные копии программы "Комплексная система автоматизации проектных работ и подготовки производства". Ущерб правообладателю оценили в 6 072 000 рублей.

В суде мужчина признал вину и рассказал, что вместе с женой, зарегистрированной как ИП, занимался перепродажей и производством мебели. Чтобы создавать эскизы изделий, он скачал из интернета нелицензионную версию программы, найденную на сайте объявлений.

"Стоимость была обозначена 1 000 или 1 500 рублей, которые он перевёл по реквизитам. Продавец ему был неизвестен, но он понимал, что тот не является правообладателем. Через удалённый доступ продавец установил программу", — сообщили в Железнодорожном районном суде Пензы.

Обновление, обыск и раскаяние

В 2023 году мужчина скачал новую версию программы, чтобы протестировать её перед покупкой официальной лицензии. Однако 25 марта 2025 года в его офис пришли полицейские. Они изъяли два системных блока, на которых было установлено пиратское ПО.

После проверки пензенец сам связался с правообладателем, извинился и приобрёл лицензионный продукт за 1 004 000 рублей.

Мягкий приговор за сотрудничество

Суд учёл, что мужчина ранее не судим, воспитывает малолетнего ребёнка и активно помогал следствию. В итоге ему назначили штраф 300 000 рублей, что значительно мягче наказания, предусмотренного статьёй УК РФ.

Кроме того, изъятые системные блоки конфискованы в доход государства.